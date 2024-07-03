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Sağlık Tüylü hücreli löseminin 11 belirtisine dikkat!
Sağlık

Tüylü hücreli löseminin 11 belirtisine dikkat!

Yeniakit Publisher
2024-07-03 17:15:00 -
Tüylü hücreli löseminin 11 belirtisine dikkat!

Yüksek ateş, nefes darlığı, kemik ağrıları ve vücudun çeşitli bölgelerinde morarmalarla kendini gösterebilen bir kan hastalığı türü olan Tüylü Hücreli (saçlı) Lösemi başlangıç aşamalarında belirti vermeyebiliyor. Adını lösemi hücrelerinin mikroskopta gözlemlenen şeklinden alan bu hastalık, toplam lösemi vakalarının yüzde 2’sini oluşturuyor.

Memorial Ataşehir Hastanesi Hematoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Hakan İsmail Sarı, Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) hakkında bilgi verdi.

Amerika’da her yıl 1000 yeni vaka görülüyor

İngilizce adı ile “Hairy Cell Leukemia” olarak bilinin Tüylü (Saçlı) hücreli lösemi, kemik iliğinde aşırı miktarda anormal beyaz kan hücresi üreten ve bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyonlara, kansızlığa ve kanamaya daha duyarlı hale getiren nadir görülen, yavaş ve sinsi ilerleyen bir kan kanseri türüdür. Tüylü hücreli lösemi, lösemi vakalarının yaklaşık olarak %2'sini meydana getirir. Bu durum erkeklerde kadınlara göre daha yaygındır ve genellikle orta ve ileri yaşlarda ortaya çıkar. Ülkemize ait sıklık açısından net bir veri bulunmamaktadır. ABD'de her yıl yaklaşık 1.000 yeni vaka bildirilmektedir. "Tüylü" adı, lösemi hücrelerinin mikroskopta gözlemlenen şekline dayanır; hücrelerin tüylü bir görünüm sergilemesi nedeniyle bu isim kullanılır.

Bu belirtileri önemseyin

Tüylü hücreli lösemi, yavaş ilerleyen bir hastalık olup, başlangıç aşamalarında genellikle belirgin belirtiler göstermez. Ancak, hastalık ilerledikçe çeşitli belirtiler ve bulgular ortaya çıkmaya başlar. İşte tüylü hücreli lösemi ile ilişkili olabilecek bazı belirtiler ve bulgular:

1. Sık enfeksiyonlar: Bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle hastalar sık sık enfeksiyonlara yakalanabilirler.
2. Ateş: Hastalık sürecinde yüksek ateş görülebilir.
3. Nefes darlığı: Hastalar, nefes alıp vermede güçlük çekebilirler.
4. Yorgunluk veya zayıflık: Hasta, enerji eksikliği ve zayıflık hissedebilir.
5. Kemik ağrısı: Özellikle kaburgaların altında kemik ağrısı yaşanabilir.
6. Kolay morarma: Morarmaların kolay oluşması ve iyileşmesinin uzun sürmesi söz konusu olabilir.
7. Kolay kanama: Küçük yaralanmalarda bile kanamanın durması güçleşebilir.
8. Karaciğer veya dalak büyümesi: Hastalığın ilerlemesiyle karaciğer ve dalak boyutlarında büyüme gözlemlenebilir.
9. Aşırı terleme: Özellikle geceleri ve atlet değiştirecek düzeyde yoğun terleme yaşanabilir.
10. Ağrısız kitleler: Boyun, koltuk altı, karın veya kasık bölgesinde ağrısız şişlikler oluşabilir (nadir görülür).
11. Kilo kaybı: Hastalık nedeniyle bilinmeyen bir sebeple kilo kaybı yaşanabilir.

Hematoloji uzmanına başvurmanız önemli

Tüylü hücreli lösemi tanısı, doktorunuzun gerçekleştirdiği fizik muayene, tıbbi geçmiş soruşturması ve kan ile kemik iliği hücrelerini inceleyen testler sayesinde konulabilir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tüylü hücreli lösemi, yavaş ilerleyen bir kan kanseri türüdür ve her hastaya tedavi uygulanması gerekmez. Hastalar için, belirtilerin az olduğu veya hiç olmadığı durumlarda, doktorlar genellikle "bekle ve gör" adı verilen yaklaşımı tercih edebilirler. Ancak tekrarlayan enfeksiyonlar, aşırı yorgunluk ve halsizlik, kanama ve morarma, karaciğer ile dalak büyümesi gibi belirtiler varsa ve hastalık ilerlemişse; kemoterapi, biyolojik tedavi, hedefe yönelik ilaçlar ve destekleyici tedavilerden yararlanılabilir. Tedavi planı, hastanın ihtiyaçlarına ve tedaviye verdiği yanıta göre ayarlanabilir. Unutmayın ki, her hastanın tüylü hücreli lösemi ile yaşadığı deneyim farklıdır ve sizinle doktorunuz arasındaki iletişim, en iyi tedavi planının belirlenmesinde kilit rol oynar.

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