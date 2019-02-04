İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Bu Gençlikte İŞ Var Programı'nın en önemli etaplarından olan Girişimcilik Kampı, 5-9 Şubat tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi'nde yapılacak.

TÜSİAD'ın açıklamasına göre, ülke genelinde üniversite öğrencilerine, yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla 2011'den bu yana düzenlenen programın önemli etaplarından Girişimcilik Kampı, Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin 21 şehri ve 36 üniversitesinden 36 ekibin (102 kişi) katılacağı Girişimcilik Kampı süresince gençler; ihtiyaç doğrulamadan pazara giriş stratejilerine, fizibiliteden sunum tekniklerine kadar bir girişimcinin ihtiyacı olan tüm bilgileri içeren 4 günlük yoğun eğitim programına katılacak.

Katılımcılar, ezberbozan startup deneyimlerini kurucularından dinleme ve ilham alma fırsatı bularak girişimcilik ekosisteminden 100'ü aşkın paydaşla tanışma ve network imkanına sahip olacak. TÜSİAD üyeleri, program paydaşları ve girişimcilik ekosisteminden onlarca mentora fikir danışarak, yenilikçi iş fikrini ölçeklendirilebilir bir iş modeline dönüştürme fırsatı edinecek.



Kampın ilk gününde 19.00-21.00 saatlerinde açılış kokteyli gerçekleştirilecek. Kokteylde Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Girişimcilik Yuvarlak Masa Başkanı Murat Özyeğin konuşma yapacak.

Gençlere, 2011'den beri bir iş fikri yarışması olarak girişimcilik serüvenlerinde destek veren TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! programı, 2019 itibarıyla girişimci reflekslerle yenilenerek, kapsamlı bir girişimcilik programına dönüştü.





- Yoğun ilgi, uluslararası başvuru







Programın yeni döneminde gençlere; girişimcilik konusunda her alanda donanımlarını artırabilecekleri bir kamp deneyimi, alanında öncü startup ve sektör liderlerinden ilham alma fırsatı, iş dünyasına ve girişimcilik ekosistemine giden yolda eşsiz bir network, iş fikrini 250'yi aşkın program paydaşına danışarak geliştirme ve hızlandırma imkanı, TÜSİAD üyeleriyle 2,5 ay bire bir çalışma, yereldeki kuluçka imkanlarından yararlanma, TÜSİAD Girişimci Kulübü'nün üyesi olarak dernek ağıyla sürekli etkileşimde olma, etkinliklere davet edilme ve üniversitelerinde girişimcilik elçiliği yapma fırsatları sunulacak.

Programın 2019 dönemine 81 il ve 177 üniversiteden 3 bine yakın üniversite öğrencisi başvurdu. Böylelikle il ve üniversite dağılımları bazında 2011 yılından beri en yaygın başvuru rakamlarına ulaşıldı. Türkiye'nin yanı sıra Gazimagusa, Güzelyurt, Kentucky, Madrid ve Vancouver'dan da başvuru geldi. Başvuru alınan 177 üniversitenin 169 tanesi Türkiye'de, 8 tanesi ise yurt dışında bulunuyor.



En çok başvuru alınan iller sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Kayseri ve Eskişehir olurken, en çok başvuru yapılan üniversiteler İzmir Ekonomi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi şeklinde sıralandı.

Programa başvuranların yüzde 32'sini kadın girişimci adayları oluştururken; başvuruların yüzde 86'sı lisans öğrencileri tarafından yapıldı. En çok bilişim, çevre, sağlık, eğitim ve gıda sektörlerinden başvuru alındı.



