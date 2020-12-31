TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
ANKARA (AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Kotil, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek oyladı.
Temel Kotil, haber kategorisinde Issam Rimawi'nin "Filistinliler direnişte" isimli fotoğrafını seçti.
Kotil, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafına oy verdi.
Yaşam kategorisinde ise Kotil'in tercihi, Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafı oldu.