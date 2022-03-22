Türkmen Cephesi külliyede Yalçın Topçu'yu ziyaret etti

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabulde M.Hanefi UZUNÇAM (Türkmeneli TV Genel Müdürü), Fevzi BERDİBEK (Bingöl M.V.) Tamer DAĞLI (Adana M.V.), İsmail KAYA (Osmaniye M.V.)'nın da hazır bulunduğu görüşmede konuşan Yalçın Topçu şunları söyledi:

“Sayın Bakanım, değerli milletvekillerim milletimizin evine hoş geldiniz. Irak halkı;

Arap’ı, Kürt’ü, Türkmen’i,

Şii’si ve Sünni’si ile Türk Milletinin öz be öz kardeşidir ve kıyamete kadar sürecek bu ilahi kardeşliğimiz, Cenab-ı Hakkın emridir.

Emperyalist güçlerin, bölücü ve din maskeli terör örgütlerinin arzu ettikleri sonucu alamamalarının sebebi de işte bu mayası ilahi olan kardeşliktir.

İnşallah hükümet kurma çalışmaları en kısa zamanda Irak halkının birliğini, refah ve güvenliğini artıracak şekilde neticelenir ve kurulacak hükümette Türkmenler de hakları olan yerlerini alırlar”

Kabul için Yalçın Topçu’ya teşekkür ederek sözlerine başlayan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ise şunları söyledi:

“Türkmenler başta olmak üzere, Irak'ta yaşayan bütün etnik ve dini grupların hakları önemlidir. Irak Anayasası'na göre halklara haklarının verilmesini göz önünde bulundurmak gerekir."

Yalçın TOPÇU, Irak Özerk Bölgesi bakanı Aydın Maruf’a günün anısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isim ve soyadının baş harflerini taşıyan kravatı hediye etti.