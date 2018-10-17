Türklerin geliştirdiği sosyal robot bu zirvede

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) tarafından 14 - 15 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Smart Future Expo için geri sayım devam ediyor. Türk mühendisler tarafından geliştirilen sosyal robot Nely, geleceğin dünyasını şekillendiren teknolojilerin ele alınacağı Türkiye’nin en büyük teknoloji ve dijital dönüşüm etkinliği Smart Future Expo’nun konuşmacıları arasında yer alacak. Zirvede robot Nely, iki moderatör eşliğinde 15 dakika boyunca kendini ve gelecek nesillerini, robotların iş dünyasının geleceğinde oynayacağı rolü, insanlarla ilişkilerini ve teknoloji gündemini değerlendirecek.