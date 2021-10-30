Türkiye'ye 'muz' operasyonu! Tek tek deşifre etti: Bakın arkasından hangi ülkeler çıktı
Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Türkiye'ye Suriyeliler üzerinden nasıl bir 'muz' operasyonu gerçekleştirildiğini gözler önüne serdi.
yeniakit.com.tr
Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Türkiye'ye Suriyeliler üzerinden nasıl bir 'muz' operasyonu gerçekleştirildiğini gözler önüne serdi.
Gazeteci Meşhur, Türkiye'nin uluslararası alanda itibarını hedef alan 'muz' olayının nasıl provoke edildiğini anlattı.
İstihbarat örgütleri tarafından gerçekleştiririlen operasyonun, Türkiye'nin İslam coğrafyasındaki yükselişini durdurma amacı taşıdığını vurgulayan Meşhur, ekonominin de hedef alındığını belirtti.
Suriyelilerin Arap dünyasındaki zenginleri Türkiye'ye çektiğini ve ekonomiye katkı sağladığını açıklayan Meşhur, operasyonun arkasındaki ülkeleri de açıkladı.
Türkiye düşmanı yabancı medyanın eline de koz geçtiğini söyleyen Meşhur, dünya basınında "Muz yiyen Suriyeliler sınır dışı edilecek" manşetlerinin atıldığını ifade etti.