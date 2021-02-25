Türkiye'ye girmeye çalışıyordu! Enselendi
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye girmeye çalışan DAEŞ'li teröristin yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan DAEŞ'li bir teröristin Hatay'da yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hatay Reyhanlı'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan DAEŞ terör örgütü mensubu 1 kişiyi yakalayarak Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti" ifadeleri kullanıldı.