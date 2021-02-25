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Gündem Türkiye'ye girmeye çalışıyordu! Enselendi
Gündem

Türkiye'ye girmeye çalışıyordu! Enselendi

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye girmeye çalışan DAEŞ'li teröristin yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 17:10:00 -
Türkiye'ye girmeye çalışıyordu! Enselendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan DAEŞ'li bir teröristin Hatay'da yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hatay Reyhanlı'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan DAEŞ terör örgütü mensubu 1 kişiyi yakalayarak Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti" ifadeleri kullanıldı.

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