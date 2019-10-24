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'Türkiye'ye ders vermeye kalkan, gerekli cevabı alacağını bilmelidir'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas'a sosyal medya hesabından verdiği yanıtta, "Türkiye'ye ders vermeye kalkan, gerekli cevabı alacağını bilmelidir." ifadesini kullandı.

24 Ekim 2019 Perşembe 21:48
'Türkiye'ye ders vermeye kalkan, gerekli cevabı alacağını bilmelidir'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas'ın cumartesi günü Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde Twitter'dan yaptığı paylaşıma yanıt verdi. 

Çavuşoğlu, paylaşımında, "Sevgili Heiko Maas, Türkiye'yi ziyaret edeceğine seviniyorum. Kapımız sana her zaman açık. Ama parmağını sallayarak değil. Türkiye'ye ders vermeye kalkan, gerekli cevabı alacağını bilmelidir." ifadelerine yer verdi.

Maas, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edeceği bilgisini paylaşarak, çeşitli eleştirilerde bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 21:48
  1. Heiko Mass
  2. Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Türkiye
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

  • fastfoodcufastfoodcu8 sa önce
    2002.....benim yaptigim bir burgeri yemisti sayin Mevlüt, ozamanlar baya gencti ve hafiften sakalliydi..
  • mutmainemutmaine10 sa önce
    Helal olsun, eski Türkiyeyi çok arayacaklar...

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