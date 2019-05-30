0553 313 94 23

Türkiye’nin yüzde 69’unda banka hesabı var

Farklı ülkelerdeki banka hesabı olan kişilerin oranları belli olurken, Türkiye’de bu rakamın yüzde 69’larda olduğu görüldü.

30 Mayıs 2019 Perşembe 10:45
Türkiye’nin yüzde 69’unda banka hesabı var

Farklı ülkelerdeki banka hesabı olan kişilerin oranları belli olurken, Türkiye’de bu rakamın yüzde 69’larda olduğu görüldü.



Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, banka hesabı olan kişilerin oranını ele alan istatistikleri inceledi. Ajans Press’in WorldBank verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin yüzde 69’unda banka hesabı olduğu görüldü. Listenin en başına yerleşen ülke ise Avustralya olurken, yüzde 100’ünde banka hesabı olduğu kaydedildi. Kanada’da Avustralya ile aynı sırayı paylaşırken, orada da oran yüzde 100 olarak kayıtlara geçti. Üçüncü sıraya ise Almanya yerleşirken banka hesabı olan kişilerin oranı yüzde 99 olarak belirlendi. Buna karşın en az oran Pakistan’da görülürken, burada banka hesabı olan kişilerin oranı yüzde 21 olarak karşımıza çıktı.


PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Ekonomi Türkiye’nin en önemli gündem maddeleri arasında yer alırken, bu başlıkta geçen yılbaşından beri 250 binin üzerinden haber yansıması tespit edildi. Geçen yıldan bugüne bankalarla alakalı ise 92 bin 672 haber çıkışı tespit edilirken, bankalar ve ekonominin en çok konuşulan başlıklardan olduğu görüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 10:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gökhan Tepe’nin DPÜ’lü öğrencilerle çektiği klibi yayımlandı
    1. Gökhan Tepe’nin DPÜ’lü öğrencilerle..
    2. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü
    3. Aliağa ‘Geleneksel Kyme Satranç..
    4. Türkiye’nin ekonomisi için..
    5. YÖK'te devlet üniversitelerindeki..
    6. Akıllı baston kullanıcıyla buluştu
    7. Hüyük’te İngilizce ve Arapça dil..
    8. Ürün ihtisas borsacılığında geri sayım..
    9. Hisarcık’ta bayram öncesi mezarlık..
    10. Kent Konseyi’nde muhtarlar..
    11. Osmaneli’de şehit ve gazi aileleri ile..
    12. Tırmanma Şampiyonası Kartepe’de
    13. Menderes sahilleri yaza hazır
    14. Samsun’da toplu arı ölümleri
    15. "Yunus Emre Elektrik Santrali" 10..
    16. TBL'de ikinci finalist belli oluyor
    17. Yunanistan polisinin ‘göçmen zulmü’..
    18. Asya borsaları
    19. Van YYÜ’nün sevimli misafirleri
    20. FETÖ’nün darbe girişiminde MİT, Ankara..
    21. "Futbolda şike kumpası" davası
    22. PTT ‘Tüketici Kredisi’ hizmete sunuldu
    23. İçinde ihraç polislerin de olduğu..
    24. Star ve Kara’ya umut Amerika’da bulundu
    25. Turkcell’den bayram tatilinde yola..
    26. Sendika Başkanı Yıldırım’dan o..
    27. Yolsuzluk haberi yapan Fransız..
    28. Ramazan Bayramı için 10 beslenme..
    29. Kaymakam Çorumluoğlu Ramazan Bayramını..
    30. Myomlar, 35 yaş üzerindeki her 4 ya da..
    Zümrüt Apartmanı'ndan sonra bir skandal da Elif Şafak kitabından! Rezil satırlar...
    Zümrüt Apartmanı'ndan sonra bir skandal da Elif Şafak kitabından! Rezil satırlar...
    Başkonsolos'tan Ramazan ayında milletin değerlerine büyük saygısızlık!
    Başkonsolos'tan Ramazan ayında milletin değerlerine büyük saygısızlık!
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!