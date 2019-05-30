Türkiye‘nin Yunanistan 11’i belli oldu Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Yunanistan ile karşılaşıyor. A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Yunanistan'ı konuk ediyor. 21.00'de başlayacak ve Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Radu Petrescu yönetecek. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Türkiye'nin ilk 11'i: Uğurcan, Çağlar, Kaan Ayhan, Nazım Sangare, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Cenk Tosun Yunanistan: Vlahodimos, Stafylidis, Siovas, Koutris, Valerianos, Goncalves, Masouras, Pelkas, Samaris, Kourbelis, Fortounis.(Muhtemel)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.