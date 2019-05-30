Türkiye‘nin Yunanistan 11’i belli oldu
Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Yunanistan ile karşılaşıyor. A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu.30 Mayıs 2019 Perşembe 19:47
Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Yunanistan'ı konuk ediyor.
21.00'de başlayacak ve Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Radu Petrescu yönetecek.
Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Türkiye'nin ilk 11'i: Uğurcan, Çağlar, Kaan Ayhan, Nazım Sangare, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Cenk Tosun
Yunanistan: Vlahodimos, Stafylidis, Siovas, Koutris, Valerianos, Goncalves, Masouras, Pelkas, Samaris, Kourbelis, Fortounis.(Muhtemel)
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