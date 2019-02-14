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"Türkiye'nin Yıldızları": Arslan Demir

- Samsun'un Kavak ilçesinde yaşayan ve tekvandoya ağabeyinin tavsiyesiyle başlayan 17 yaşındaki Arslan Demir'in kariyerinde 3 Türkiye, bir Avrupa şampiyonluğu ile bir dünya ikinciliği bulunuyor- Arslan Demir:"Bundan sonraki hedefim dünya şampiyonluğu ve ardından olimpiyat şampiyonluğunu kazanmak"

14 Şubat 2019 Perşembe 12:16
"Türkiye'nin Yıldızları": Arslan Demir


SAMSUN (AA) - MUSTAFA ÇAVUŞ - Samsun'un Kavak ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki milli tekvandocu Arslan Demir, 7 yıllık kariyerine pek çok başarı sığdırdı.

Genç sporcu, 10 yaşında başladığı tekvandoda 2015, 2016 ve 2018 yıllarında Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Antalya'da 2016 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Arslan, geçen yıl da Tunus'ta düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

AA muhabirine, tekvandoyla tanışma hikayesini ve başarılarını anlatan milli sporcu, "Tekvandoyla 10 yaşında ağabeyim tavsiyesiyle tanıştım. O da tekvando yapıyordu, bana da tavsiye etti ama o daha sonra bıraktı. Ben düzenli ve sıkı çalışma ile başarılar elde ettim. Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarım ve dünya ikinciliğim var." ifadelerini kullandı.

Arslan Demir, 2024 Olimpiyatları'nda katılıp altın madalya kazanmayı hedeflediğine işaret ederek, "Bundan sonraki hedefim dünya şampiyonluğu ve ardından olimpiyat şampiyonluğunu kazanmak. Bunun için daha çok çalışıp olimpiyatlar için daha çok puan toplamamız gerekiyor." dedi.

Tekvandoyu ve sporu çok sevdiğini vurgulayan milli sporcu, ailesinin de kendisine destek olduğunu dile getirdi.

Arslan, geçen ay Polonya'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'na son anda katıldığına işaret ederek, "Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası kafilesinin bindiği uçağı kaçırdım. Kafileyle gidemedim. Son anda bir bilet bularak şampiyonaya yetiştim. Orada üçüncü olarak bronz madalya kazandım." diye konuştu.

Babası Necat Demir de oğlunun başarılı bir sporcu olduğunu, her şampiyonadan madalya ile döndüğünü anlatarak, "Aslan iyi çocuk, iyi bir sporcu. Spor ona disiplin, saygı ve örnek bir kişilik kazandırdı. Aslan'ın bayrağımızı yurt dışında dalgalandırması bizim için gurur verici." şeklinde görüş belirtti.

Annesi Canan Demir ise oğlunun 7 yılda birçok madalya kazanarak kendilerini gururlandırdığını dile getirerek, "Aslan ne zaman maça gitse biz de heyecanlanıyoruz. Merakla maçın sonucunu bekliyoruz. Kazanıp kazanması pek önemli değil." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:16
  1. Arslan Demir
  2. Kavak
  3. tekvando
  4. Türkiye'nin yıldızları

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