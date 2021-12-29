Türkiye'nin teklifi masadayken BAE'den o ülkeye yeni teklif

Afganistan'ın Taliban kontrolüne geçmesiyle havaalanlarının işletmeciliği konusu halen belirsizliğini koruyor. Bu belirsizlik içerisinde ise farklı rekabet ortamları açığa çıkmış durumda.

Son olarak Anadolu Ajansı tarafından servis edilen haberde, Taliban yönetiminin havaalanlarının işletilmesi konusunda Türkiye ve Katar ile ön anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü.

Ancak Afganistan Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ve Katar'dan teknik ekiplerin kısa bir süre önce Kabil'e geldikleri, burada bir toplantı düzenlendiğini ancak herhangi bir anlaşmaya varılmadığı açıklanmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de sürece dahil oldu

Öte yandan Taliban yönetiminin Türkiye-Katar ile anlaştığı iddiaları gündemdeyken 28 Aralık'ta BAE'den bir heyet başkent Kabil'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bu ziyaretle birlikte BAE'nin Türkiye ve Katar'a Afganistan'daki havaalanlarını işletme konusunda rakip olacağı ifade edildi.

"BAE son teklifini yaptı"

Diğer yandan Taliban yönetiminin Katar ve Türkiye ile havaalanları konusunu görüşmeye devam ederken, BAE'nin kendisine getirdiği teklifle de yakından ilgilendiği belirtiliyor.

Bölgeden haber aktarımı yapan gazeteci Sami Yusufzay, Taliban kaynaklarına dayandırdığı haberinde BAE'nin Afganistan'daki havaalanlarıyla yakından ilgilendiğini aktarıyor. Yusufzay ayrıca, Taliban'ın BAE'nin son teklifini beklediğini de ifade etti.

Afganistan genelinde 24 havaalanı bulunuyor. Bunlardan Kabil, Belh, Herat, Kandahar ve Host vilayetlerindekiler uluslararası uçuşlar için inşa edilirken, diğer vilayetlerdeki havaalanları iç hat uçuşları için kullanılıyor.

Kaynak: Mepa News