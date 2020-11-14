Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 116 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 92 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 150 bin 141 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 116 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 92 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 351 bin 102'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 16 milyon 13 bin 974'e ulaştı. Hasta sayısı 411 bin 55, vefat sayısı 11 bin 418, ağır hasta sayısı 3 bin 423, aktif hasta sayısı 48 bin 535 oldu.

Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

- "Ağır hasta sayımız artıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 3 bin 116 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız. Birlik olup mücadeleye güç verin."

- Sağlık Bakanı Koca, maskeyi burun altında kullananları uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskesini burnu açıkta bırakacak şekilde kullananlara uyarıda bulundu.

Koca, Twitter paylaşımında, "Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın." ifadesini kullandı.

- Turizm kenti Antalya'da Kovid-19 denetimi

Antalya'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 bin 500 personelin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararları doğrultusunda kent merkezi ve ilçelerinde çalışma yapıldı.

Sigara içme yasağı kapsamında park, bahçe, meydan, durak, cadde ve sokaklardaki açık alanları kontrol eden ekipler, saat 22.00'de kapatılması gereken iş yelerinin de denetimini yaptı. Sosyal mesafe kurallarına uymayan, maske takmayan vatandaşlar uyarıldı, kurallara uymayanlara ceza kesildi.

- Ardahan'da 3 mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 mahalle karantinaya alındı.

​​​​​​​Aşıkşenlik, Suhara ve Yakınsu mahallelerinde, Kovid-19 vakaları tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla söz konusu mahallelerde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

- Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 647 kişiye ceza

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 647 kişiye ceza kesildi.

Kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında karantina hükümlerine aykırı davranan 20 kişiye idari işlem yapılırken, denetlenen 443 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.



