Türkiye’nin gücünü şimdi öğrenecekler

Ekonomi Servisi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kuruluşun kurulum sürecinin hızlandırılması yönündeki talimatı sonrası ilgili kurum ve kuruluşlar teknik hazırlıklarına hız verdi.

Olumlu bir adım

Milli reyting kurumu sayesinde manipülasyonların önüne geçileceğini; yerli ve yabancı yatırımcıların önlerini görebileceğini ifade eden İstanbul Ticaret Üniversitesi İtibar ve Derecelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Ali Küçükçolak, “Ülkemizde ilk başta ulusal ve ardından uluslararası düzeyde iyi işleyen bir derecelendirme (rating) mekanizmasının olması başta KOBİ’ler olmak üzere şirketlerimizin büyüme finansmanının sağlıklı kaynaklarla finansmanına katkıda bulunacak diğer yandan piyasa istikrarının korunmasına önemli hizmetlerde bulunacaktır” dedi. Türk bankaları cephesinde ise standart ve organize bir derecelendirme sisteminin var olmasıyla, risklerin yönetilmesinin kolaylaşacağını söyleyen Küçükçolak, “Kuruluş, bankalarımızın sermaye yeterliliklerini olumlu yönde etkileyerek maliyetlerini azaltacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni bir açılım şart

Uluslararası rating (derecelendirme) şirketlerinin 2008 ABD ve 2011 Avrupa borç krizlerindeki performanslarına dikkat çeken Küçükçolak, “Bu alanda ülke ve kuruluşları yeni bir yapılanma ve açılım ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Milli derecelendirme şirketleri 1980’li yıllardan itibaren giderek artmış ve özellikle yerel para cinsi ihraçlarda kullanılmaya başlanmıştır. Pek çok ülkede milli yaklaşımların kredi derecelendirme ile birleştirildiği modeller uygulanmaktadır. Uygulamaların bir kısmında kurulan derecelendirme sistemlerine bankaların üye olmasına dayanan ve şirketlere ilave hiçbir maliyet getirmeden finansal yükün üye bankalarca karşılandığı merkezi sistemler başarılı örnekler olarak uygulamadadır” dedi.

Akademik desteğe ihtiyaç var

İstanbul Ticaret Üniversitesi İtibar ve Derecelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak bir yandan başta yükselen piyasa ekonomileri olmak üzere çeşitli ülke uygulamalarını, modellerini ve sonuçlarını incelediklerini söyleyen Küçükçolak, milli reyting kuruluşunun kurulumu aşamasında akademik yönlü desteğin gerekliliğine değinerek, “Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren tek merkez olarak bizler; bilgi, birikim ve tecrübelerimizin Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ekibi ile paylaşmaya hazırız. Üniversite olarak yaptığımız çalışmalarda diğer ülkelerin derecelendirme tecrübelerini bizzat kendi temsilcilerinden dinliyoruz. Bu çerçevede çalıştay serisi başlattık. Çinli derecelendirme şirketleri temsilcileriyle gerçekleştirdik ve sonuçlarını bir yayın ile raporlaştırdık” diye konuştu.

Faydaları saymakla bitmez

Küçükçolak, milli derecelendirme şirketinin uygulamaya geçirilmesi sonrası oluşacak faydaları da şöyle sıraladı:

-Ülkenin kendine özgü yerel dinamiklerinin anlaşılması uluslararası derecelendirme şirketlerinden daha detaylı analiz edilebilecektir,

-Kredi riski objektif şekilde bağımsız ve merkezi ölçülerek ortak kabul gören referans oluşturulacaktır,

-Firmaların doğru konumlandırılması sayesinde olası risklerin ölçümü daha gerçekçi olacaktır,

-Firmaların finasmana erişim maliyetleri azalacak ve kolaylaşacaktır,

-Bankaların sermaye yeterlilik rasyolarında kullanılabilecektir,

-Sektörel risk yönetimleri gelişecektir.

-Sermaye piyasaları derinleşecektir,

-Derecelendirmenin yaygınlaşmasıyla şirketler kendi risklerini çok daha iyi değerlendirip ölçebileceklerdir,

-Milli derecelendirme şirketinin kurulmasıyla en değerli stratejik kazanımlardan biri olan veri altyapısına sahip olunacaktır.