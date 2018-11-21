Türkiye'nin grubunda averajla hangi takım çıktı?
Türkiye'nin son sırada kalarak bir alt lige düştüğü B Ligi 2. Grup'ta İsveç, evinde Rusya'yı 2-0 mağlup etti.21 Kasım 2018 Çarşamba 09:25
Türkiye'nin de yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İsveç, lider olarak A Ligi'ne çıktı. Gruptaki son maçta İsveç, 41. dakikada Victor Lindelöf ve 72. dakikada Marcus Berg'in golleriyle Rusya'yı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla 7 puana ulaşan İsveç, grubu ikili averajla Rusya'nın önünde lider tamamlayarak adını A Ligi'ne yazdırdı.
Grupta son sırada kalarak C Ligi'ne düşen Türkiye, Rusya ile oynadığı maçları 2-1 ve 2-0'lık skorlarla kaybetti. İsveç'i deplasmanda 3-2 yenen milliler, rakibine evinde 1-0 mağlup oldu.
İSKOÇYA B LİGİ'NE ÇIKTI
C Ligi 1. Grup'ta İskoçya, sahasında İsrail'i 3-2 yendi. Bu sonuçla puanını 9 yapan İskoçya, B Ligi'ne çıktı. Grupta Arnavutluk, 3 puanla son sırada kalarak D Ligi'ne düştü.
LJAIC GOL ATTI
Sırbistan, C Ligi 4. Grup maçında ağırladığı Litvanya'yı 4-1 yenerek 14 puana ulaştı ve adını B Ligi'ne yazdırdı. Sırbistan'da Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic, takımının son golünü kaydetti. Grupta puanı bulunmayan son sıradaki Litvanya ise bir alt lige geriledi.
D Ligi 3. Grup'ta Kosova, Azerbaycan'ı 4-0'lık skorla geçerek puanını 14'e çıkardı ve C Ligi'ne yükselen takım oldu.
Alınan sonuçlar şöyle:
- A Ligi
3. Grup: Portekiz-Polonya: 1-1
- B Ligi
2. Grup: İsveç-Rusya: 2-0
- C Ligi
1. Grup: İskoçya-İsrail: 3-2
4. Grup: Sırbistan-Litvanya: 4-1
Karadağ-Romanya: 0-1
- D Ligi
3. Grup: Malta-Faroe Adaları: 1-1
Kosova-Azerbaycan: 4-0
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