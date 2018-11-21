Türkiye'nin grubunda averajla hangi takım çıktı?

Türkiye'nin de yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İsveç, lider olarak A Ligi'ne çıktı. Gruptaki son maçta İsveç, 41. dakikada Victor Lindelöf ve 72. dakikada Marcus Berg'in golleriyle Rusya'yı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla 7 puana ulaşan İsveç, grubu ikili averajla Rusya'nın önünde lider tamamlayarak adını A Ligi'ne yazdırdı.

Grupta son sırada kalarak C Ligi'ne düşen Türkiye, Rusya ile oynadığı maçları 2-1 ve 2-0'lık skorlarla kaybetti. İsveç'i deplasmanda 3-2 yenen milliler, rakibine evinde 1-0 mağlup oldu.

İSKOÇYA B LİGİ'NE ÇIKTI

C Ligi 1. Grup'ta İskoçya, sahasında İsrail'i 3-2 yendi. Bu sonuçla puanını 9 yapan İskoçya, B Ligi'ne çıktı. Grupta Arnavutluk, 3 puanla son sırada kalarak D Ligi'ne düştü.

LJAIC GOL ATTI

Sırbistan, C Ligi 4. Grup maçında ağırladığı Litvanya'yı 4-1 yenerek 14 puana ulaştı ve adını B Ligi'ne yazdırdı. Sırbistan'da Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic, takımının son golünü kaydetti. Grupta puanı bulunmayan son sıradaki Litvanya ise bir alt lige geriledi.

D Ligi 3. Grup'ta Kosova, Azerbaycan'ı 4-0'lık skorla geçerek puanını 14'e çıkardı ve C Ligi'ne yükselen takım oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

- A Ligi

3. Grup: Portekiz-Polonya: 1-1



- B Ligi

2. Grup: İsveç-Rusya: 2-0

- C Ligi

1. Grup: İskoçya-İsrail: 3-2

4. Grup: Sırbistan-Litvanya: 4-1

Karadağ-Romanya: 0-1



- D Ligi

3. Grup: Malta-Faroe Adaları: 1-1

Kosova-Azerbaycan: 4-0