‘Türkiye'nin en sıcak yeri' bayramın ilk gününde 46 derece

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi, 15 Ağustos 2023 tarihinde termometrelerin 49,5 dereceyi göstermesi ile Türkiye'nin en sıcak yeri seçilmiş ve o dönem tüm zamanların ulusal sıcaklık rekorunu kırmıştı. Mikroklima iklim özelliklerine sahip Sarıcakaya ilçesinde Kurban Bayramı'nın birinci gününde yüksek sıcaklıklar kaydedildi. İlçede gün içinde artan sıcaklık dijital tabelalara 46 derece olarak yansıdı. Sıcaklıkların bu denli arttığı Sarıcakaya ilçesi dron ile havadan da görüntülendi.

Sıcaklığın en yüksek seviyeye ulaştığı öğle saatlerinde ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda insan hareketliliği azaldı. Vatandaşların açık alanlar yerine kapalı ve gölgelik yerleri tercih ettiği görüldü.