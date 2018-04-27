Türkiye'nin 2024 broşürü açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Adaylık Dosyası'nı UEFA'ya teslim etmesinin ardından "UEFA EURO 2024 Adaylık Broşürü" kamuoyu ile paylaşıldı.

1 MİLYARDAN FAZLA 4 SAATEN AZ SÜREDE ULAŞIM

Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan tek UEFA üyesi olarak, UEFA Avrupa Şampiyonaları'nı daha fazla insana ulaştırmak için UEFA'ya yeni bir sınır sunulan broşürde, 9 kentteki 10 ultra modern stadyumda 24 takım için Türkiye'nin vizyonunu ve planları özetleniyor.

Broşürde ayrıca 120 ülkeye doğrudan uçuş bağlantılarına sahip Türkiye'nin 53 ülkede 1 milyardan fazla insana dört saatten daha kısa bir sürede ulaşma imkanı verdiği vurgulanıyor.