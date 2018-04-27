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Türkiye'nin 2024 broşürü açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için adaylık dosyasını teslim etti.

27 Nisan 2018 Cuma 21:36
Türkiye'nin 2024 broşürü açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Adaylık Dosyası'nı UEFA'ya teslim etmesinin ardından "UEFA EURO 2024 Adaylık Broşürü" kamuoyu ile paylaşıldı. 

1 MİLYARDAN FAZLA 4 SAATEN AZ SÜREDE ULAŞIM

Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan tek UEFA üyesi olarak, UEFA Avrupa Şampiyonaları'nı daha fazla insana ulaştırmak için UEFA'ya yeni bir sınır sunulan broşürde, 9 kentteki 10 ultra modern stadyumda 24 takım için Türkiye'nin vizyonunu ve planları özetleniyor. 

Broşürde ayrıca 120 ülkeye doğrudan uçuş bağlantılarına sahip Türkiye'nin 53 ülkede 1 milyardan fazla insana dört saatten daha kısa bir sürede ulaşma imkanı verdiği vurgulanıyor. 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 21:36
  1. UEFA
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  3. TFF
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