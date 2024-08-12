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Gündem Türkiye'den zor durumdaki Yunanistan'a yardım
Gündem

Türkiye'den zor durumdaki Yunanistan'a yardım

Yeniakit Publisher
2024-08-12 22:15:00 -
Türkiye'den zor durumdaki Yunanistan'a yardım

Dışişleri Bakanlığı, yangınlarla mücadele eden komşumuz Yunanistan'a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın başkenti Atina'da çıkan yangıların söndürülmesine destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopterin gönderilmesi için çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Sözcü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Atina’yı etkisi altına alan yangınlarla mücadele eden komşumuz Yunanistan’a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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