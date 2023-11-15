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Gündem Türkiye'den sınırda operasyon
Gündem

Türkiye'den sınırda operasyon

Yeniakit Publisher
2023-11-15 09:09:00 -

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sınır bölgelerinde düzenlenen Kalkan Operasyonları'nda 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 222 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz.

Türkiye genelinde jandarma ve polisimiz tarafından son 3 gün içinde sınır bölgelerimizde gerçekleştirilen İHA, helikopter ve cayrokopter destekli 62 operasyonda 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Bunlardan 63’ü tutuklandı, 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda bin 222 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı ve polisimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" dedi.

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Putsavar

Suriye sınırındaki mayınlar temizleniyor, hem de israil'e temizletiliyor.. sonra suriye'de iç savaş çıkıyor ve milyonlar o mayınsız araziden geçerek türkiyeye geliyor.
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