  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajı
Aktüel

Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen tekne kazası sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 21:20:00 -
Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Pencab eyaletinde İndus Nehri üzerinde bugün bir teknenin alabora olması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini öğrenmekten derin üzüntü duyduk" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan halkı ile hükümetine başsağlığı dilendi.

Eyalete bağlı Rahim Yar Han kenti yetkilileri, bir düğün organizasyonundan dönen, 100 kişinin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre tamamı kadın 19 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23