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Aktüel Türkiye'den nisan ayında 210,4 milyon dolarlık ihracat
Aktüel

Türkiye'den nisan ayında 210,4 milyon dolarlık ihracat

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye'nin nisan ayında 210 milyon 429 bin dolarlık yaş meyve sebze ihraç ettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 15:58:00 -
Türkiye'den nisan ayında 210,4 milyon dolarlık ihracat

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, yaptığı yazılı açıklamada, Türk yaş meyve sebze sektörünün nisanda 334 bin 86 ton ürünü ihracat pazarlarında değerlendirdiğini belirtti.

Sektörün dış satımını değerlendiren Gürüz, şu bilgileri verdi:

"Nisanda Türkiye geneli sektör ihracatımız geçen yılın eş değer dönemine kıyasla yüzde 4 artışla 210 milyon 429 bin dolara ulaştı. Nisanda en çok ihraç ettiğimiz ürünler arasında yüzde 43 artış ve 60 milyon dolarla domates birinci, yüzde 5 artış ve 25,6 milyon dolarla limon ikinci, yüzde 8 düşüş ve 25 milyon dolarla biber üçüncü sırada yer aldı. Aynı dönemde ihracat hacminde en yüksek artışları nar, çay, mandarin ve karpuzda yakaladık. Bu ürünlerde yüzde 345'e varan artışlar elde ettik."

Gürüz, nisanda en fazla ihracatı 46,3 milyon dolarla Rusya'ya yaptıklarını, Romanya'nın 27,2 milyon dolarla ikinci, Almanya'nın da 18,1 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldığını ifade etti.

Ferhat Gürüz, Türkiye'nin ocak-nisan dönemi yaş meyve sebze ihracatının da 972,7 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

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