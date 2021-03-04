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Gündem Türkiye'den KKTC'ye 20 bin doz aşı gönderildi
Gündem

Türkiye'den KKTC'ye 20 bin doz aşı gönderildi

Türkiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 20 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı. Türkiye, bu zamana kadar Kıbrıs'a 100 bin doz aşı göndermiş oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 12:28:00 -
Türkiye'den KKTC'ye 20 bin doz aşı gönderildi

Aşıları taşıyan Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, yerel saatle 09.30 sıralarında Ercan Havalimanı'na iniş yaptı. Aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Bugün gelen aşılarla Türkiye’nin KKTC'ye gönderdiği aşı miktarı 100 bine ulaştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, 20 bin Kovid-19 aşısını daha KKTC'ye göndereceklerini belirterek, "Böylece toplam aşı yardımımız 100 bine ulaşmış oluyor." ifadelerini kullanmıştı.

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