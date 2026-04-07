Türkiye'den İran'a 5 tır insani yardım

İsrail ve ABD’nin saldırıları sonucu İran’da mağdur olan siviller için hazırlanan 4 tır dolusu insani yardım malzemesi yola çıktı. Tırlardan 2’si, Tuzla’da bulunan İHH Emre Yerli Afet Yönetimi ve Lojistik Merkezi’nde düzenlenen uğurlama töreninin ardından hareket etti. Diğer 2 tır ise Mersin’den yola çıktı. Tuzla’dan gönderilen tırlarda kadın ve çocuklar için ayakkabı, mont, pantolon, gömlek ve tişört gibi giyim malzemeleri yer alıyor. Mersin’den çıkan tırlarda ise battaniye bulunuyor. Önümüzdeki günlerde bir tır ilaç ve medikal malzeme bölgeye sevk edilecek. İHH, toplamda bölgeye 50 tır insani yardım malzemesi ulaştırmayı planlıyor. Tuzla’da düzenlenen uğurlama programına İHH İnsani Yardım Vakfı Başkan Yardımcısı Mustafa Özbek, İran İstanbul Konsolos Vekili Hoseein Shahmoradi, İHH Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Demir, İHH İstanbul İl Başkanı Mehmet Kesmen ve İHH yöneticileri katıldı.

“İran halkına yardım ulaştırmak için buradayız”

Programa katılan İHH İnsani Yardım Vakfı Başkan Yardımcısı Mustafa Özbek yaptığı konuşmada, “İhtiyaç malzemelerinin İran'daki mazlum halka ulaştırılması noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bugün iki tırı İstanbul'dan yola çıkarıyoruz. 2 tırı da Mersin'deki lojistik depomuzdan yola çıkaracağız. İlaç ve medikal malzemelerden oluşan bir tırımızı da bu hafta uğurlayacağız” dedi.

Konuşmasının devamında İsrail'in ve ABD'nin Orta Doğu'da insanlık dışı saldırılarda bulunduğunu belirten Özbek, “Lübnan'da, Suriye'de, Filistin'de yıllarca kan döktüler. Irak'ta kan döktüler, Yemen'de kan döktüler. İsrail ve Amerika bizim coğrafyamıza saldırmaya devam ediyor. Bizler de yapmış olduğumuz protesto ve gösterilerle kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz. İnşallah 5 tır insani yardım malzemesini Tahran'da kardeşlerimize ulaştıracağız. Ve önümüzdeki dönemde toplam 50 tır yardım malzemesini İran'a ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle bağışçılarımızın desteklerini bekliyoruz” şeklinde ifade etti.

Programda konuşma yapan İran İstanbul Konsolos Vekili Hoseein Shahmoradi ise, “Biz İran Turkiye kardeşliğini önemsiyoruz. Bundan önce Türkiye'de yaşanan depremde İran'ın Türkiye'ye bugün de Türkiye'nin İran'a yardım göndermesi kardeşliğin bir göstergesidir.

Biz ülkemizi savunmaya devam edeceğiz. Katil İsrail rejimi hastanelere ve medreselere hukuksuz saldırılarda bulunuyor. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen program sonrasında tırlar İran’da bulunan mazlum insanlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.