Türkiye'den Irak'a 5 milyar dolar kredi

'Beyoğlu Buluşmaları' kapsamında düzenlenen toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin bir diğer sınır komşusu Irak'ta yaşanan gelişmelere de değinen Çavuşoğlu, "Irak'ta hükümet kuruldu ama henüz işin başındalar" değerlendirmesinde bulundu.

5 milyar dolar kredi

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kapsayıcı bir hükümet ve ülkenin yeniden inşası şu anda en öncelikli konu. Türkiye olarak Irak'a en büyük taahhütte biz bulunduk. 5 milyar dolar kredi vereceğiz. Bu, 5 milyar dolarlık krediden iş adamlarımız istifade edecek. Irak'ta üstlenecekleri proje için yapacakları yatırım ve ticaretimiz için bu parayı kullandıracağız. Irak'ın yeniden inşası için bu işleri koordine etmeye başladık. Önümüzdeki günlerde Irak'ta hem Bağdat'a hem de Erbil'e bir ziyarette bulunacağım. Cumhurbaşkanımızın seçimlerden sonra Irak'a yapacağı ziyaretin de hazırlıklarını yapmış olacağız. Irak'ın başka sorunları da var. Halen terör tehdidi mevcut. Bu konuda da uluslararası toplumla bir araya gelip sorunların çözümü için uğraşıyoruz."