Türkiye'den flaş çıkış! 'Gerekirse Çin'e savaş açarız'

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

Programın bir bölümünde, Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı etnik zulüm konusu ele alındı.

Çin'de Müslüman Türklere yapılan zulmü bir örnek vererek hatırlatan Destici, Çin hükümetinin kendi izniyle Türkiye'ye eğitim için gelen bir Doğu Türkistanlı gencin ailesinin, Türkiye'de eğitim görmesi gerekçe gösterilerek toplama kamplarına götürüldüğünü söyledi.

"Gerekirse savaş bile açılır"

Toplama kamplarına götürülen insanlar arasında Türkiye vatandaşı olanların da olduğunu söyleyen Destici, buradaki insanların çoğunun akıbetinin belli olmadığını ifade etti.

Kamuoyunda bu konuda seslerinin oldukça gür çıktığını söyleyen Mustafa Destici, gerekirse Çin'e savaş bile açılabileceğini fakat bundan önce daha farklı yollarla tepki gösterilebileceğini durguladı.

Bu yollardan birinin de ekonomi olduğunu ifade eden Destici, Çin ile olan ticaret hacminin 25 milyar dolar olduğunun altını çizdi.

Destici, konuya ilişkin Ermenistan örneğini verdi. Türkiye'nin, Ermenistan ile ilişkilerin düzeltilmesi için Azerbaycan şartını koştuğunu söyleyen Destici, Çin'e karşı da aynı taktiğin uygulanması gerektiğini söyledi.

"Bizim dünyada korkacağımız hiçbir ükle yok"

Destici, "Doğu Türkistanlı evlatlarımız beni ziyaret etti geçen hafta. Öyle enteresan şeyler var ki. Bunu da anlamak mümkün değil. Çin, bir çocuğumuza izin veriyor Türkiye'ye gelsin diye. Çocuk Türkiye'ye gelip eğitim görüyor. Burada kalıyor. Sonra burada okudu diye oradaki anasını babasını kardeşini toplama kampına götürüyor. Ve akıbetleri belli değil. Üstelik bunların bir kısmı Türkiye vatandaşı olmuş insanlar. Biz bu konuda çok gür bir şekilde sesimizi çıkartıyoruz. TBMM'de de kamuoyu önünde de... Ben hatta çok ilerisini söylüyorum; bazıları diyor ki 'Çin'e savaş mı açacak?' Gerekirse açarsın! Bizim dünyada korkacağımız hiçbir ükle yok ama savaştan önce yapacağın işler var. Diyalog var. Bakın biz Ermenistan'a ne diyoruz şu anda? Diyoruz ki; 'sen Azerbaycan ile ilişkilerini düzeltmerden, işgali sonlandırmadan ben sana sınırlarımı açmam.' Çin için de bunları yapabiliriz. Bizim Çin ile 25 milyar dolarlık dış ticaretimiz var. Bunun 23 milyar dolarını biz alıyoruz, sadece 2 milyarını satıyoruz. Yani bizim dış ticaret açığımızın yüzde 40'ı da Çin ile olan ticaretimizden kaynaklanıyor." dedi.