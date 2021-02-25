Türkiye'den Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında açıklamalarda bulunuyor...

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine kesinlikle karşıyız. Ermenistan'daki darbe girişimini de şiddetle kınıyoruz.

Daha net bilgi elde etmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin tutumu ilkeli bir tutumdur; nerede olursa olsun darbeye karşıyız.

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