Türkiye'den Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, darbenin her türlüsüne karşı olduklarını söyleyerek Ermenistan'daki girişimi kınadı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında açıklamalarda bulunuyor...
Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:
Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine kesinlikle karşıyız. Ermenistan'daki darbe girişimini de şiddetle kınıyoruz.
Daha net bilgi elde etmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin tutumu ilkeli bir tutumdur; nerede olursa olsun darbeye karşıyız.