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Gündem Türkiye'den Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin açıklama
Gündem

Türkiye'den Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, darbenin her türlüsüne karşı olduklarını söyleyerek Ermenistan'daki girişimi kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 14:03:00 - 2021-02-25 14:10:11

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında açıklamalarda bulunuyor...

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine kesinlikle karşıyız. Ermenistan'daki darbe girişimini de şiddetle kınıyoruz.

Daha net bilgi elde etmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin tutumu ilkeli bir tutumdur; nerede olursa olsun darbeye karşıyız.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

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