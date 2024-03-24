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Kültür - Sanat Türkiye’de ilk! Avrupa’nın ise en büyüğü! Başkan Erdoğan’ın destekleriyle açıldı!
Kültür - Sanat

Türkiye’de ilk! Avrupa’nın ise en büyüğü! Başkan Erdoğan’ın destekleriyle açıldı!

Yeniakit Publisher
2024-03-24 13:15:00 -

Yalova’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle İl Özel İdaresi tarafından Türkiye’nin ilk Avrupa’nın da en büyük bonsai müzesi düzenlenen törenle açıldı.

Yalova merkeze bağlı Kadıköy beldesinde yapımı tamamlanan Yalova Bonsai Müzesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Türkiye- Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yıldönümü çerçevesinde düzenlenen törende konuşan Vali Hülya Kaya Yalova’ya yakışan çok güzel bir projeye imza atıldığını belirterek, “Atatürk’ün Termal’de oluşturmuş olduğu arboretum, rahmetli Hayrettin Karaca’nın kurmuş olduğu arboretum ve bu üçüncüsü de burası. Bonsai Müzesi ile aslında Yalova bu alandaki farkındalığını bir üs noktaya taşıdı. Gerçekten çok vizyoner bir projeydi. Yalova’ya çok yakıştı” dedi.


Kaya, AK Parti Yalova Milletvekili Büyükgümüş’e Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a projeyi ileterek destek aldığından dolayı teşekkür etti.
Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara ise Japonya ile Yalova arasında derin bir ilişki olduğunu belirterek, “Bunun nedenlerinden biri Tonami ve Yalova arasındaki kardeş şehir anlaşmasıdır. Her iki şehirde yaygın bir şekilde çiçekler üretiliyor ve Tonami de Türkiye’nin önemli çiçeği olan laleyi çok sayıda üretiyor. Bu yüzden 1989 yılında iki şehir arasında kardeş şehir anlaşması imzalanmıştır. Bazı bonsailerden yüzlerce yıl yaşayanlar vardır. Bonsai müzesinin açılmasıyla gelecekte çok sayıda Japon turistlerin müzeyi ziyaret edeceğini ve sanat eserlerinin tadını çıkaracağını anlıyorum” dedi.
AK Parti Yalova milletvekili Ahmet Büyükgümüş de Yalova’nın süs bitkisi üretiminde lider şehirlerden biri olduğunu hatırlattı. Bonsai müzesiyle bu alandaki yetkinliğin yeni bir boyut kazandığına vurgu yapan Büyükgümüş, “Elbette burası Türkiye ve Japonya arasında bir dostluk nişanesi olacak. Bu manada turizm açısından bir çekim merkezi olacak ama aynı zamanda bu sanatın şehrimizde eğitimleri de yapılacak. Burada hayata geçirdiğimiz sadece bir müze değil. aynı zamanda bu sanatı belki tüm Avrupa’ya tanıtacak çalışmaların yapıldığı bir merkez olacak” ifadesini kullandı.
İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Yalova için hayalini gerçekleştirdiği bir projeyi hayata geçirmekten dolayı mutluluğunu ifade ederek, “Bugün Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük ve koleksiyon bakımından da son derece seçkin ve zengin bir koleksiyona sahip olan Yalova Bonsai Müzesi’ni açıyoruz. Müzesinin oluşmasında başından bu yana büyük emek sarf eden iki değerli bonsai sanatçısı, şehrimizin yetiştirdiği iki değerli usta Hasan Şimşek ve Osman Çalışkan arkadaşlarıma da çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu müze onların çabalarıyla ortaya çıktı. Müzenin koleksiyonunun önemli bir bölümünü de onlar sağladılar” ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve ardında katılımcılar müzeyi gezdi. Törene Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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