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Aktüel Türkiye'de en yaygın kullanılan soyadları belli oldu
Aktüel

Türkiye'de en yaygın kullanılan soyadları belli oldu

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'de en çok kullanılan soyadlarını açıkladı. Buna göre en yaygın ilk üç soyad Yılmaz, Kaya ve Demir oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 19:20:00 -
Türkiye'de en yaygın kullanılan soyadları belli oldu

Türkiye genelinde en yaygın kullanılan soyadlarının ilk üç sırasında Yılmaz, Kaya ve Demir yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 1 milyon 580 bin 313 kişinin taşıdığı "Yılmaz" Türkiye'de en çok kullanılan soyadı oldu.

Yılmaz, Kaya ve Demir ilk üç sırada yer aldı

"Yılmaz" soyadını sırasıyla "Kaya" ve "Demir" takip etti.

İkinci sıradaki Kaya soyadını 1 milyon 154 bin 158 kişi, üçüncü sıradaki Demir soyadını ise 1 milyon 105 bin 381 kişi kullanıyor.

En yaygın diğer soyadları

En çok bulunan diğer soyadları ise Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın ve Özdemir olarak kayıtlarda dikkat çekiyor.

 

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