“Türkiye Yüzyılını Hep Birlikte İnşa Edeceğiz”

Erdoğan Gül

Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarı-1’in Toplantı Salonunda gerçekleşen istişare ve değerlendirme toplantısında; AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Malatya DSİ 92.Şube Müdürü Mehmet Aytaç Sucu, Muhtar Dernekleri Başkanları ve Mahalle Muhtarları hazır bulundu.

Malatya’da ki yerel yönetimler arasındaki hizmet yarışının Malatya’nın hızla büyümesine ve güzelleşmesine vesile olduğunu söyleyen Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı Abdulvahap Ortaç, Yeşilyurt’unda örnek hizmetlerle isminden söz ettiren, gelişen ve güzelleşen bir ilçe olmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Malatya Muhtarlar Dernek Başkanı Şahin Demirci ise muhtarlar olarak Malatya’nın gelişimi için 7/24 sahada olduklarını ifade ederken, mahalle muhtarlarının devletin tüm yöneticilerinin yol arkadaşı olduğunu, memlekete hizmet noktasında ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Yeşilyurt’un yerel yönetim hizmetlerinde örnek bir ilçe olduğunu ifade eden Türkiye Muhtarlar Federasyonu Malatya Şube Başkan Yardımcısı Hüseyin Başıbüyük, Malatya ve Yeşilyurt’a yapılan yatırımlarda emeği geçen herkese teşekkürlerini sunup, muhtarlar olarak ta bu değişim sürecine ellerinden gelen desteği verdiklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinden gurur duyduklarını söyleyen Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkan Yardımcısı Şahin Erdal ise, mahallelerin sorunlarının çözüme kavuşması noktasında gereken desteği sağlayan Milletvekillerine ve Belediye Başkanlarına teşekkürlerini sundu.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ise, Türkiye’nin seçim atmosferinde olduğunu ifade ederken, “ 20 yıllık AK Parti iktidarında istikrar, güven ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak ülkemiz bölgesel bir güç olmuştur ve giderek küresel bir güç olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bu yürüyüşün kesintisiz bir şekilde devam etmesi için 14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan seçimlerde bir kez daha ümmetin umudu, ülkemizin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a eksiksiz ve tam bir destek vermek gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Muhtarları millete hizmet yolunda en büyük yol arkadaşları olarak gördüklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “ Muhtarlarımız mahallelerdeki gözümüz ve kulağımızdır. Yeşilyurt’a birlikte hizmet ettiğimiz mahalle muhtarlarımızla sık sık bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. 2019 yılındaki seçimlerde birlikte memleketimize, kentimize ve ilçemize hizmet etmeye talip olmuştuk, geride kalan dört yıllık süreçte el ele vererek çok güzel hizmetlerin altına imza attık. Hemşehrilerimize sözünü verdiğimiz 45 taahhüdümüzün yanı sıra bu süreçte ihtiyaç duyulan 50 yeni projeyle birlikte 95 dev yatırımı hep birlikte hayata geçirdik. Biz büyük bir aileyiz, hep birlikte şehrimize ve ilçemize güzel hizmetlerin gelmesini sağlıyoruz. Mahallelerimizin eksikliklerini hep birlikte çalışarak teker teker gideriyoruz. Yeşilyurt bugün her alanda büyük bir dönüşüm ve değişim yaşıyorsa bu başarılı süreçte muhtarlarımızın çok büyük emeği vardır. Her alanda yürüttüğümüz hizmetlerimize tecrübeleri, bilgi ve birikimleriyle katkı sunan tüm muhtarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bu dayanışmamız, birlikte çalışmalarımız ve projelerimiz neticesinde şehrimiz daha güzel hale gelecektir. ” diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise muhtarlarla bir ve beraber hareket ettiklerini ifade ederken şunları söyledi; “Birlikte yol yürümekten onur duyduğumuz mahalle muhtarlarımızın mahallelerinde gösterdiği emek, gayret ve çabayı bizler her zaman takdirle karşılıyoruz. Kendi mahallelerinin ve vatandaşların taleplerini bizlere ve ilgili makamlara ulaştıran muhtarlarımızın bu gösterdiği fedakârlık ve özveri neticesinde mahallelerimizin sorunları hızla çözüme kavuşmaktadır. Tüm muhtarlarımıza canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizde 14 Mayıs’ta seçime gideceğiz ve Türkiye Yüzyılını hep birlikte başlatacağız. Türkiye Yüzyılı sizlerin ve tüm vatandaşlarımızın duaları ve oyları neticesinde bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la taçlanacaktır. Aziz milletimizden ve sizlerden aldığımız desteklerle yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılında hep birlikte el ele vererek yeni ve dev yatırımları aziz milletimizle buluşturmaya devam edeceğiz.14 Mayıs 2023 tarihinde sizlerin ve tüm vatandaşlarımızın destekleriyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar Cumhurbaşkanı seçeceğiz inşallah.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından tek tek söz alan mahalle muhtarları yaklaşık iki saat süren toplantıda talep ve isteklerini AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a ilettiler.