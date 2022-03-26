Türkiye ve Brezilya arasında imzalar atıldı

Türkiye ve Brezilya arasında Savunma Sanayii İşbirliği anlaşması imzalandı.

Gelişmeyi Twitter hesabı üzerinden duyuran Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Brezilya Savunma Bakanlığı Savunma Ürünleri Sekreteri Dr. Marcos Rosas Degaut Pontes ile Videokonferans bağlantısı yaparak Türkiye-Brezilya arasında Savunma Sanayii İşbirliği anlaşması imzaladık. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kongo ile "Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması" imzalandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika ziyareti kapsamında gittiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra iki liderin huzurunda Askeri Çerçeve Anlaşması ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması imzalandı.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Kongo Demokratik Cumhuriyeti ziyaretinde kendilerine eşlik ettik. İki ülke arasında Savunma Sanayii İşbirliği anlaşması imzaladık. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

SSİ anlaşması, tarafların güvenlik kuruluşlarının ihtiyacı olan her tür savunma sanayii ürün ve hizmetinin doğrudan tedariki, geliştirilmesi, üretilmesi, üçüncü taraflara satılması, envanterde bulunan sistem ve platformların bakım / idame / modernizasyonları, teknoloji transferi, eğitim, bilgi ve belge alışverişlerini içeriyor.

Yılda bir gerçekleştirilecek olan “Savunma Sanayii İşbirliği Toplantıları” ile bu toplantılarda belirlenen iş birliği konularının olgunlaştırılarak takip edilmesini sağlayan resmi ve teknik heyet ziyaretleri de bu anlaşma kapsamında icra edilecek.