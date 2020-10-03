  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez: "THY hissesi satma planımız yok"
Ekonomi

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez: "THY hissesi satma planımız yok"

"THY'de yüzde 49,12'lik hisseye sahibiz. Bizim 1 tane bile THY hissesi satma planımız yoktur. Bunu net söylüyorum. Bunun anlaşılması lazım. Bu manipüle edilecek bir konu değildir. Yazılanların da art niyetli olduğunu düşünüyorum" - "THY, pandemi sürecinde havacılık sektöründe kazanan oyunculardan biri olacaktır, bunu net söyleyebilirim" - "THY, kargoda dünyada ilk beş şirket içine girmek üzere. Müthiş bir atılım içinde. THY'nin her zaman arkasındayız"

Yeniakit Publisher
2020-10-03 15:38:40 -
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez: "THY hissesi satma planımız yok"

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, THY'de yüzde 49,12'lik hisseye sahibiz. Bizim 1 tane bile THY hissesi satma planımız yoktur. Bunu net söylüyorum. Bunun anlaşılması lazım. Bu manipüle edilecek bir konu değildir. Yazılanların da art niyetli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sönmez, son günlerde Türk Hava Yolları (THY) hakkında çıkan haberlere ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, TVF'nin Türk Hava Yolları hisselerini satmak gibi bir düşüncelerinin ve planlarının hiç olmadığını ve böyle bir durumun akıllarına dahi gelmediğini söyledi.

Gazetelerde ve internet sitelerinde çıkan haberlere anlam veremediğini belirten Sönmez, "THY'de yüzde 49,12'lik hisseye sahibiz. Bizim 1 tane bile THY hissesi satma planımız yoktur. Bunu net söylüyorum. Bunun anlaşılması lazım. Bu manipüle edilecek bir konu değildir. Yazılanların da art niyetli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sönmez, THY'nin dünyanın en önemli hava yolu şirketlerinin başında geldiğinin altını çizdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile beraber dünya havacılık sektörünün zor bir süreçten geçtiğini anlatan Sönmez, bu anlamda THY'nin de kendi planlarını, gerekli nakit akışını ve finansman ihtiyacını başarılı bir şekilde yaptığını dile getirdi.

Aslında pandemi döneminde bir sürü fırsatın da olduğunu ve insanların bunu gözden kaçırdığını söyleyen Sönmez, şöyle devam etti:

"THY, kargoda dünyada ilk beş şirket içine girmek üzere. Müthiş bir atılım içinde. THY'nin her zaman arkasındayız. Şu anda ortada herhangi bir plan yok, spekülasyonlar üzerinden de bizim bir şeyler söylememiz doğru olmaz. THY, pandemi sürecinde havacılık sektöründe kazanan oyunculardan biri olacaktır, bunu net söyleyebilirim. Global, ülkemizin bayrak taşıyıcısı olarak kazananlardan biri olacaktır. Türkiye Varlık Fonu da her zaman Türk Hava Yolları'nın arkasındadır ve desteğini sürdürecektir."


- "1 hisse bile satmak gibi bir planımız yok"


Zafer Sönmez, salgında dünya genelinde ikinci şok dalgasının ortaya çıkması durumunda şartlara göre gerektiğinde her türlü desteği hem Türkiye Cumhuriyeti devletinin hem de Türkiye Varlık Fonu'nun vereceğini söyledi.

THY'nin hali hazırda nakit planlamasını yapabilen, kendi iş planlamasına göre büyüyebilen önemli bir şirket olduğuna işaret eden Sönmez, daha önce kargo alanında var olan ancak pandemiyle birlikte kargo alanında global lige girmiş olan şirketin üst yönetiminin de bu süreci başarılı bir şekilde götürdüğünü ifade etti.

Sönmez, kendilerinin her daim THY'nin yanında olduklarını belirterek, "Bırakın hisse satmayı, 1 hisse bile satmak gibi bir planımız yok. Aklımızın köşesine gelmeyenler yazılıp çiziliyor. Bu yazılanlar iyi niyetin ötesindedir." dedi.

Türkiye Varlık Fonu olarak THY ile yakın mesai içinde olduklarını ve kendilerini aynı takımın birer parçası olarak gördüklerini belirten Sönmez, "En kötü senaryoya karşı da her zaman hazırlıklıyız. THY, pandemiden kazanan oyuncu olarak çıkacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gelişme bu kez cephe hattından değil! Gürcistan'da Ermenistan'ın can damarını kestiler
Dünya

Gelişme bu kez cephe hattından değil! Gürcistan'da Ermenistan'ın can damarını kestiler

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar sürerken Gürcistan'dan gelen bir haber gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Gürcist..
Yunan bakan Dendias'ı şoke eden sözler! 'Türkiye ve Azerbaycan'ın yanındayız'
Dünya

Yunan bakan Dendias'ı şoke eden sözler! 'Türkiye ve Azerbaycan'ın yanındayız'

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Azerbaycan-Ermenistan krizinde Bakü yönetiminin tarafından olduklarını açıkladı.
Gündem

"Sahadan gelen bir bilgi" deyip açıkladı! Abdullah Ağar bölgeden müjdeyi verdi

Azerbaycan'ın Ermenistan'a düzenlediği operasyonlara ilişkin bağlandığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdulla..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay