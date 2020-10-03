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Ekonomi Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez: "THY, pandemi sürecinde havacılık sektöründe kazanan oyunculardan biri olacaktır, bunu net söyleyebilirim."
Ekonomi

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez: "THY, pandemi sürecinde havacılık sektöründe kazanan oyunculardan biri olacaktır, bunu net söyleyebilirim."

Yeniakit Publisher
2020-10-03 15:29:21 -
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez: "THY, pandemi sürecinde havacılık sektöründe kazanan oyunculardan biri olacaktır, bunu net söyleyebilirim."
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