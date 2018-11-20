Türkiye-Ukrayna

ANTALYA (AA) - Türkiye ile Ukrayna A Milli Futbol Takımları arasında yapılacak hazırlık maçının hakem ve takım kadroları şöyle:



Stat: Antalya



Hakemler: Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj (Kosova)



Türkiye: Sinan Bolat, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ömer Bayram, İrfan Can Kahveci, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Oğuzhan Özyakup, Yunus Mallı, Enes Ünal



Ukrayna: Lunin, Karavaev, Plastun, Matviyenko, Mykolenko, Shaparenko, Makarenko, Zinchenko, Tsygankov, Kovalenko, Konoplyanka.