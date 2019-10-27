'Türkiye terörle mücadelede ABD ve diğer ülkelerle yakın iş birliğini sürdürecek'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters'a DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye Cumhuriyeti olarak NATO müttefikimiz ABD'nin eli kanlı bir teröristi adalete teslim etme çabalarına destek olmaktan memnuniyet duyduk." değerlendirmesinde bulunan Altun, şunları kaydetti:

"DEAŞ karşıtı küresel koalisyonun bir üyesi olarak dost ve müttefiklerimizle birlikte teröristleri yenilgiye uğratmak için çok çalıştık. Terörle mücadelemiz sırasında babalarımızı, annelerimizi ve evlatlarımızı şehit verdik. Bugün Ebubekir el-Bağdadi'nin sivil kurbanlarının yanı sıra dünyanın DEAŞ teröründen koruması için hayatlarını feda eden kahraman askerlerimizi anıyoruz.

Teröristlerin önüne set çeken Türkiye, bundan sonra da terörün her türlüsüyle mücadele etmek için ABD ve diğer ülkelerle yakın iş birliğini sürdürecektir. Güçlerimizi birleştirmenin ve bölgemizde faaliyet gösteren tüm terör örgütlerini yenilgiye uğratmanın zamanı gelmiştir."