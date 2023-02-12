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Aktüel "Türkiye Tek Yürek" olacak! Çarşamba özel yayın...
Aktüel

"Türkiye Tek Yürek" olacak! Çarşamba özel yayın...

Türkiye’nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde Türkiye’nin en çok izlenen 8 ulusal TV kanalı yardım için ortak yayında bir araya geliyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 14:28:00 -
"Türkiye Tek Yürek" olacak! Çarşamba özel yayın...

Türkiye’nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde Türkiye’nin en çok izlenen 8 ulusal TV kanalı yardım için ortak yayında bir araya geliyor.

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ortak yayınında, 15 Şubat Çarşamba günü yardım kampanyası düzenlenecek.

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis’i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye’nin tek yürek olacağı canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara gelecek. Yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.

15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’de başlayacak “Türkiye Tek Yürek” yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8’in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak.

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