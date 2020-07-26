Ayasofya coşkusu İslam âleminde devam ediyor... Ayasofya’nın yeniden cami olarak aslına rücu etmesini “Türkiye’nin tarihi misyonuna ve gücüne dönmesi” olarak yorumlayan Müslümanlar, “Ümmete müjdeler olsun. Bu tarihi gün, İslam coğrafyasının ümidini ve moralini artırmıştır. Türkiye tarihini yeniden yazıyor” yorumunda bulundular. İşte onlardan öne çıkanlar...

Erdoğan’la galip gelinir

Katar Üniversitesi Körfez Araştırmaları Merkezi Müdürü Mahcub Zuveyri: “Türkiye, tarihini yeniden geri getirerek bir tarih yazıyor. Diğerleri ise tarih satıyor, coğrafya satıyor, gelecek satıyor. Ayasofya...” Katarlı yazar İman el-Kabii: “İslam ümmeti nasıl galip gelecek ve nasıl birlik olacak? Erdoğan’ın, 86 yılın ardından Ayasofya’daki cuma namazından önce Kur’an okuması bunun en güzel cevabı.” Katarlı yazar Fehd el-İmadi: “Ayasofya’dan ezan sesleri yükselince... Siyonist Arapların hayatında hüzünlü bir gün...” Katar’daki Raya gazetesi: “Ayasofya tarihi bir cuma gününde namaz kılanlarla mamur.” Katarlı Vatan gazetesi: “Erdoğan, Ayasofya’daki ilk cuma namazında Kur’an tilavet etti. Kardeş Türk halkının ve İslam ümmetinin sınırları aşan bir sevince sahip oldu. Allah’a hamdolsun.”

Ümmetin uyanışı

Kuveytli yazar Nasır el-Usaymi: “Ayasofya sadece camiden ibaret değildir. Tarihtir. İbadete açılması ümmetin uyanışı ve kurtuluşuna vesile olacaktır. Allah’ım İslam’ı ve Müslümanları izzetli kıl.” Kuveytli yazar Abdulaziz Fazlı: “Allah Türkiye’yi emin ve emniyetli bir vatan kılsın. Allah, İslam’a ve Müslümanlara zafer nasip etsin” dedi.

Sanki “Fetih” günü

Mısırlı gazeteci Ahmed Mansur: “Hilafet 24 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşması sonrasındaki süreçte düştü. 86 yıllık aradan sonra Erdoğan yine bir 24 Temmuz’da Ayasofya Camii’ni ibadete açtı ve belki bu adım ümmetin uyanışı ve dirilişi olur.” Mısırlı gazeteci Mutez Matar: “Sanki ‘Fetih’ günü... Konstantiniye’yi fetheden Fatih’in ruhuna selam olsun. Ürdünlü İhvan’ın siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi Genel Sekreteri Murad el-Adayile: “Bu, Türkiye’nin Batı’ya bağlılıktan kurtuluşunun ilanıdır.” Ürdün Yermuk Üniversitesi’nden öğretim üyesi Vasfi eş-Şera: “Türk devletinin uluslararası siyasetteki gücünü ortaya koyuyor.”

Mescid-i Aksa için umut

Ürdün Parlamentosu Filistin Komisyonu Başkanı Yahya es-Saud: “Mescid-i Aksa’nın yeniden bize dönüşüne dair bir ümit oluşturdu.” Ürdünlü mucit Salih Ubeydat: “Ayasofya’da namaz kılanların görüntüsü gönlümüzü serinletti, içimize neşe doldurdu. Türkiye ile gurur duyduk.” Filistin Alimler Birliği Başkanı Şeyh Mervan Ebu Ras: “Ayasofya, ümmetin bağrına geri dönmüştür. Bu manzara her Müslüman için büyük bir mutluluktur.”

Liderliği hak ediyor

Filistinli Siyaset Uzman Mustafa Es-Savvaf: “Türkiye bugün İslam dünyasının lideri olarak ortaya çıkmıştır ve liderliği hakkediyor.” Gazze İslam Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Gassan Veşşah: “Müslümanlar için büyük bir başarıdır ve Müslümanların moralini yükseltmiştir.” Gazze’deki Ablukayı Kırma Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudari: “Mescid-i Aksa’nın da İsrail’in işgalinden kurtulmasını temenni ediyoruz.”

Karanlık geceye mum

Yemenli ünlü araştırmacı yazar Yasin et-Temimi: “Yemenliler için büyük bir müjde olmuştur.” İnsan hakları aktivisti İsam el-Ahmedi: “İslam dünyasının yaşadığı karanlık bir geceye mum yakmak demektir.” Yemen’de tanınmış blok yazarı Tesnim el-Kavvas: “Türkiye Cumhurbaşkanı kalplerimizi sevindirdi, Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz.”

İmran Han’dan kutlama

Pakistan Başbakanı İmran Han, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Türkiye’yi kutladı. Han, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Ayasofya-i Kebir Camii’nde 86 yıl aranın ardından ilk ibadetin yapıldığı bu tarihi günde Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kutladığını bildirdi. Aralarında Pakistan Cemaat-i İslami Partisi (JI) lideri Siracül Hak, Pencap Başbakanı Osman Buzdar ve çok sayıda Pakistanlı milletvekilinin de bulunduğu siyasetçiler de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılmasından dolayı sosyal medyada memnuniyetlerini ifade eden mesajlar paylaştı.