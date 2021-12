Türkiye Sigorta’dan anlamlı kampanya

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, çocuklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için bir adım daha attıklarına işaret ederek, “Üç ilde 10 bin çevreci eğitim seti dağıttık” dedi.

Önemli proje

Sürdürülebilir geleceğin inşasında çocukların öneminin büyük olduğunu dile getiren Benli, “Yavrularımızı geleceğe hazırlamak en önemli önceliğimizdir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi’nin önemini vurgulayan Benli, şunları ifade etti: “Dünyanın geldiği noktada artık en önemli gerçeğimiz, başlıca ortak sorunlarımızdan biri iklim değişikliği. Ancak insanların hala bu gerçeği görmezden gelerek hareket etmelerinin sonuçlarını ne yazık ki her geçen gün daha acı tecrübelerle görmeye başladık. Canlarımızı, bin bir emeklerle sahip olduğumuz varlıklarımızı doğal afetler sonucunda kaybediyor ve büyük üzüntüler yaşıyoruz. Tüm bu sıkıntıların önüne geçmenin bir dizi tedbirlerle mümkün olduğuna dikkati çekmek istiyorum. İklim değişikliğiyle mücadelede özellikle sıfır atık konusunun önemli rol oynadığını unutmamalıyız. Sıfır atığın hem ekonomiye hem sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunduğunu her an hatırlamalıyız.”

Pek çok çalışma yürütüyor

Benli, sürdürülebilir bir yaşamın toprağın, suyun, iklimin, ormanın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına bağlı olduğunun altını çizerek, “Türkiye Sigorta olarak 10 bin çevreci kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Bu kitapların doğaya dost ve bilinçli nesiller yetişmesine katkı sağlaması en büyük temennimiz. Gelecek nesillerimize güzel bir ülke bırakmak adına çok sayıda sorumluluk projesinde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Benli, “Sıfır Atık bir şirket olmayı da öncelikli hedeflerimiz arasına aldık. Atık oluşumunu önlemeyi eksene aldık. Atığın ayrı toplanmasını, geçici depolanmasını, taşınmasını ve dönüştürülmesini odağa oturttuk” diye ekledi.