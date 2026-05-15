Türkiye sayılı ülkeler arasına girecek Yerli Doppler cihazı müjdesi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında yalnızca hizmet sunan değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren ve üretim yapan bir ülke olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Niğde'ye gelen Bakan Memişoğlu, sağlık yatırımları, yerli üretim hedefleri ve yeni sağlık politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'de sağlık hizmetlerinin her gün yaklaşık 3 milyon insana ulaştığını belirten Memişoğlu, 1,5 milyon sağlık çalışanıyla birlikte yalnızca Türkiye'ye değil çevre ülkelere de hizmet verildiğini ifade etti. Sağlık alanında elde edilen başarıların daha da artacağını kaydeden Bakan Memişoğlu, bundan sonraki süreçte sağlık teknolojileri ve sağlık sanayisine ağırlık verileceğini belirtti.

Türkiye'nin bilim insanları, üniversiteleri ve üretim kapasitesiyle önemli bir dönüşüm içerisinde olduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Türkiye nasıl sağlık hizmetlerinde örnek gösterilen bir ülke olduysa, sağlık teknolojilerinde ve sağlık sanayisinde de savunma sanayisinde olduğu gibi dünyanın sayılı ülkeleri arasına girecek" dedi.

Yerli üretim çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Memişoğlu, kalp pompa makinesinin yüzde 90 oranında yerli üretimle geliştirildiğini belirterek, yerli ultrason cihazının üretimi için sözleşmelerin imzalandığını açıkladı. Memişoğlu, "İki yıl içerisinde Türkiye kendi doppler ultrason cihazını yerli olarak üretebilecek bir konuma gelecek. Fabrikası da Türkiye'de kurulacak" diye konuştu.

Yeni dönemde 'esenlik' anlayışını esas alan bir mevzuat çalışması yürüttüklerini ifade eden Bakan Memişoğlu, sistemin yalnızca hastalara sağlık hizmeti sunmayı değil, sağlıklı bireylerin yaşamlarını sürdürebilmelerine yönelik hizmetleri de kapsayacağını, özel sektör ve üniversitelerin bu yapının içerisinde yer alacağını belirtti.