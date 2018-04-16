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Türkiye şampiyonun madalya sayısı yaşından çok!

Kayseri'de yaşayan ve damar kuruluğu nedeniyle görme yetisini kaybeden 10 yaşındaki Cemre Ateş, yüzmede kazandığı 14 madalyayla yaşından çok ödül kazandı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 11:25
Türkiye şampiyonun madalya sayısı yaşından çok!

Emel Terman Görme Engelliler İlköğretim Okulu'nda eğitimini sürdüren Cemre, yüzmeye hobi olarak başladı ve 4 yıl boyunca çeşitli şampiyonalara katılarak 14 madalya kazanma başarısı gösterdi.
Madalyalarla süslediği yüzme serüvenini anlatan Cemre Ateş, annesi ve antrenörünün desteğiyle yarışmalara hazırlanmaya başladığını söyledi.
Son iki yılda 12 madalya kazandığını ifade eden Cemre, "Yüzme hayatımın bir parçası haline geldi. Hobi olarak bir yaz mevsiminde yüzmeye başladım ve 4 yıldır yüzüyorum. Yüzmeyi çok sevdim ve yüzmek istedim. Daha sonra yarışlara katıldım. 14 madalyam var. Yarışları kazanmak için çok çalıştım. Yüzmek ve madalyalar elde etmek çok güzel bir şey." dedi.
Yarışmalara hazırlanma sürecinde ilk zamanlar oldukça zorlandığını dile getiren Cemre, elde ettiği başarılarla milli takım kampına seçildiğini, dünya ve Avrupa şampiyonu olmak istediğini kaydetti.

TÜRKİYE'DE RAKİBİ YOK

Cemre'nin antrenörü Ahmet Eskalen ise 4 yıl önce yaz spor okulunda tanıştığı Cemre'nin yüzme alanında ayrı bir yeteneğe sahip olduğunu söyledi.
Cemre'nin iyi bir sporcu olacağını keşfettiklerini vurgulayan Eskalen, şöyle konuştu.
"Cemre yüzme eğitimlerine devam etti ve zor bir süreçten geçti. Bu işi yaparken zorlandı ama daha sonra sevdi. Çeşitli başarılar elde etti, Türkiye'de çeşitli şampiyonlarına katıldı. İyi yönde gittiğimize inanıyoruz. Cemre görmüyor ve sürekli bazı şeyleri göstermemiz gerekiyordu. Cemre'nin ağladığı günleri de biliyoruz, çok zorlandığı günler oldu. Bu süreci anlatmak zor. Cemre ile artık severek yapıyoruz yüzmeyi. Cemre'nin Türkiye'de rakibi yok, Türkiye Şampiyonuyuz."

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 11:25
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