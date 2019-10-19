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“Türkiye sahada da masada da kazandı”

ABD ile varılan mutabakat zaferini Akit’e değerlendiren Güvenlik ve Terör Uzmanı İmbat Muğlu da, “Türkiye, sahada da masada da kazanmıştır. Geriye Suriyelilerin kendi ülkelerinde yaşama fırsatı verilmesi kaldı” dedi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 09:32
“Türkiye sahada da masada da kazandı”

 Hasan Türkmen  Ankara 

Barış Pınarı Harekatındaki zaferi Akit’e değerlendiren AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “Zaten bizim hedefimiz güvenli bölge oluşturmak. YPG’nin çekilmesiyle güvenli bölge oluşturulacak ve istediğimizi almış olacağız” dedi. Güvenlik ve Terör Uzmanı İmbat Muğlu da, “Türkiye, sahada da masada da kazanmıştır. Geriye Suriyelilerin kendi ülkelerinde yaşama fırsatı verilmesi kaldı” diye konuştu. Strateji ve Yönetim Uzmanı emekli Yarbay Halil Mert ise şunları kaydetti: “Bölgede Amerika’nın oyunlarına dikkat etmemiz lazım. Eğer YPG gerçekten silah bırakıp giderse biz kazançlıyız. YPG çekilecek diyorlar ama Esed güçlerinin kıyafetlerini giydikleri haberleri de var!


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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 09:32
  1. Ankara
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Akit
  4. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan
  5. Güvenlik ve Terör Uzmanı İmbat Muğlu
  6. Strateji ve Yönetim Uzmanı emekli Yarbay Halil Mert
  7. YPG

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