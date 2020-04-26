Türkiye parlıyor Avrupa çöküyor

Hasan Eğrigöz Ankara

Türkiye’nin salgın ile mücadelede her alanda başarılı olduğunu ifade eden Akçay, şunları dile getirdi:

Türkiye, çok yönlü bir mücadele veriyor

“Türkiye, virüs Çin’de ortaya çıkar çıkmaz gerekli bütün tedbirlerini almaya başladı ve hazırlığını en iyi şekilde yaptı. Bu bakımdan da bütün dünya biliyor ki Türkiye çok erken önlemler almıştır. Planlamasını, programlarını, koordinasyonunu sağladı. Ve yine ocak ayının ilk haftasında gerekli koordinasyon birimleri, Sağlık Bakanlığı bünyesinde Bilim Kurulu oluşturuldu. Bu bir danışma kuruludur. Hükümet de bu doğrultuda önlemlerini etap etap aldı. Tabii bu koronavirüsle mücadele sadece devletlerin ve hükümetlerin alacağı kararlarla değil, çok boyutlu, çok yönlü bir mücadeleyi kapsıyor. Elbette bunun öncülüğünü devlet yapacak, hükümet yapacak ki bu gerçekleşti. Fakat bunun boyutlarına baktığımızda mücadelenin bireysel boyutu da çok önemli. Sosyal, toplumsal boyutu var. Ekonomik boyutu var. Bu açıdan da baktığımızda Türkiye bunu en iyi şekilde yürütüyor” diye konuştu.

Koronavirüsün AB’yi teşkilat itibariyle çökerttiğini ve Türkiye’nin yıldızını parlattığını belirten Erkan Akça, şöyle devam etti:

AB’nin, kağıttan kaplan olduğu ortaya çıktı

“Türkiye bu dönemde uluslararası dayanışmaya, işbirliğine çok önem verdi. Herhangi bir yardım almamasına rağmen şu an itibariyle Türkiye, 30 ülkeye yardım yapan tek ülkedir. Sayısal açıdan Çin’in yardımları fazla görünebilir. O da virüs ilk Çin’de çıktığı için sorumluluk ve suçluluk psikolojisiyle çeşitli ülkelere yardım yapmaya çalıştı. Ama Türkiye’nin yaptığı yardımlar, her türlü takdirin üzerindedir. Devletimizle, ülkemizle, milletimizle ne kadar gurur duysak azdır. Avrupa Birliği’nin kuruluş amacına, o söylediği parlak fikirlerine baktığımızda bu koronavirüs salgını AB’yi teşkilat itibariyle çökertmiştir. Bir kağıttan kaplan olduğu da ortaya çıkmıştır. Ayrıca şunu da göstermiştir; Bu salgın bütün ülkeler bakımından ak koyun, kara koyunu göstermiştir. Devlet vatandaş işbirliğinin gerçekleşmesi bakımından değerlendirdiğimizde bu çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bu koronavirüs konusunda adeta milattan önce, milattan sonra gibi gerek dünya ölçeğinde, gerek bölgemiz, gerek de Avrupa’da corona öncesi ve sonrası mukayese etmeye değer”

‘Af ‘beklentimizi karşılamıştır

İnfaz düzenlenmesine ilişkin de konuşan Akça, “Cezaevlerindeki aşırı birikmeyi dikkate alarak, bazı toplumsal hassasiyet taşıyan suçları da dışında tutarak 5 yıllık şartlı ceza indirimi öngören bir kanun teklifimiz vardı. Bu zaman içinde tartışıldı, daha sonra AK Parti ile yaptığımız görüşmelerde bir şartlı ceza indirimi şeklinde mümkün olmayacağı, bunun infaz düzenlemesi şeklinde yapılmasının daha münasip olacağı şeklinde kanaat oluştu. Şimdi de infaz düzenlemesi dediğimiz bu kanun teklifinin verilmesi ve Meclis’ten çıkması gerçekleşti. Bu ikisi ayrıdır. Bizim için önemli olan üzüm yemektir, bağcıyı dövmek değildir. Bizim kanun teklifimiz duruyor. İptal edilmemiş. Ayrı duruyor. O bizim MHP olarak tek başımıza imkan bulduğumuzda yapacağımız bir husustur. Fakat bu, AK Parti ile uzlaşarak birlikte imza atarak Meclis’e verdiğimiz bir infaz düzenlemesidir. Bizim kanun teklifimizi de önemli ölçüde de karşılamıştır. Zaten demokrasi dediğimiz uzlaşma sistemidir. Bu gerçekleşti.”