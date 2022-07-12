Türkiye, Opel’in 3. ana pazarı

Ziyareti kapsamında önemli açıklamalarda bulunan Huettl, “Türkiye’yi Almanya ve Birleşik Krallık ile birlikte bizim ana pazarlarımızdan biri olarak görüyorum. Global çapta yakaladığımız büyüme trendi ve başarılı grafikte kuşkusuz ki Türkiye’nin payı çok büyük. Türkiye, yılın ilk yarısında satış hacmini artırarak, Opel ülkeleri arasında 5. sırada yer alma hedefini gerçekleştirdi. Ancak söz konusu ‘ana pazar’ söylemini, yalnızca satış rakamları için değil, kararlarımızı alırken danıştığımız ve dinamiklerini göz önünde bulundurduğumuz bir ülke olarak açmak doğru olur. Türkiye bizim 3. ana pazarımız” şeklinde açıklamalarda bulundu.