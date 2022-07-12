  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Türkiye, Opel’in 3. ana pazarı
Otomotiv

Türkiye, Opel’in 3. ana pazarı

Opel’in yeni CEO’su Florian Huettl, göreve geldikten sonra ilk ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 15:46:00 -
Türkiye, Opel’in 3. ana pazarı

Ziyareti kapsamında önemli açıklamalarda bulunan Huettl, “Türkiye’yi Almanya ve Birleşik Krallık ile birlikte bizim ana pazarlarımızdan biri olarak görüyorum. Global çapta yakaladığımız büyüme trendi ve başarılı grafikte kuşkusuz ki Türkiye’nin payı çok büyük. Türkiye, yılın ilk yarısında satış hacmini artırarak, Opel ülkeleri arasında 5. sırada yer alma hedefini gerçekleştirdi. Ancak söz konusu ‘ana pazar’ söylemini, yalnızca satış rakamları için değil, kararlarımızı alırken danıştığımız ve dinamiklerini göz önünde bulundurduğumuz bir ülke olarak açmak doğru olur. Türkiye bizim 3. ana pazarımız” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23