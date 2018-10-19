0553 313 94 23

Türkiye Kupası'nda maç programı açıklandı

Türkiye Kupası 4. eleme turu karşılaşmalarının programı açıklandı.

19 Ekim 2018 Cuma 20:29
Türkiye Kupası'nda maç programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre kupada 30, 31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle: 

30 Ekim Salı:

13.00 Batman Petrolspor-Kasımpaşa (Stat henüz açıklanmadı)

13.00 Sivas Belediyespor-Denizlispor (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

14.00 Kastamonuspor 1966-Altay (Kastamonu Gazi)

15.00 Fatih Karagümrük-Afjet Afyonspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü (Kazım Karabekir)

19.00 Antalyaspor-Yomraspor (Antalya)

20.30 Bursaspor-1461 Trabzon (Bursa Büyükşehir Belediye)

31 Ekim Çarşamba:

13.00 BUGSAŞSPOR-Trabzonspor (OSTİM)

13.30 Altındağ Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor (Aktepe)

13.30 Hatayspor-Fethiyespor (Antakya Atatürk)

14.00 Bandırmaspor Baltok-Van Büyükşehir Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)

14.00 Darıca Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor (Darıca İlçe)

14.00 Nazilli Belediyespor-Osmanlıspor (Nazilli İlçe)

14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Demir Grup Sivasspor (Bodrum İlçe)

14.00 Şile Yıldızspor-Boluspor (Stat henüz açıklanmadı)

14.00 Ümraniyespor-Anagold 24Erzincanspor (Ümraniye)

15.00 MKE Ankaragücü-Erbaaspor (Osmanlı)

17.00 Kayserispor-Pazarspor (Kadir Has)

19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kırklarelispor (Malatya Yeni)

20.30 Kahramanmaraşspor-Atiker Konyaspor (12 Şubat)

1 Kasım Perşembe:

13.00 Sarıyer-Çaykur Rizespor (Yusuf Ziya Öniş)

13.00 Gümüşhanespor-Giresunspor (Yenişehir)

13.30 Etimesgut Belediyespor-İstanbulspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Adana Demirspor-Dersim 62 Spor (5 Ocak Fatih Terim)

17.00 Menemen Belediyespor-Zonguldak Kömürspor (Menemen İlçe)

19.00 Göztepe-Çengelköy Futbol Yatırımları (Bornova)

19.00 Balıkesirspor Baltok-Pendikspor (Balıkesir Atatürk)

20.30 Gençlerbirliği-Diyarbekirspor (Osmanlı)

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 20:29
  1. Karabük
  2. Batman
  3. Zonguldak
  4. Van
  5. Trabzon
  6. Sivas
  7. Rize
  8. Kahramanmaraş
  9. Malatya
  10. Konya
  11. Kırklareli
  12. Kayseri
  13. Kastamonu
  14. İstanbul
  15. Hatay
  16. Gümüşhane
  17. Giresun
  18. Erzurum
  19. Erzincan
  20. Denizli
  21. Bursa
  22. Bolu
  23. Balıkesir
  24. Antalya
  25. Ankara
  26. Afyon
  27. Adana
  28. TÜRKİYE KUPASI Haberleri
  29. TÜRKİYE KUPASI

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'da patlama! 2 ölü 3 yaralı
    1. Rusya'da patlama! 2 ölü 3 yaralı
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 30 yılın en..
    3. Mama sandalyelerinin temizliğine dikkat!
    4. Uyarılar ardı ardına geldi! Son 24..
    5. Yeşil çay strese iyi geliyor
    6. Tırnak eti kurumasına dikkat!
    7. Limon suyunun cilde 4 faydası
    8. Kronik yorgunluk sendromu belirtileri..
    9. Yara izlerinden kurtulmak için bir de..
    10. Çocuklarda göz çapaklanması varsa...
    11. Bursa'da kürsüde konuşurken yere..
    12. Barak: 3,5 dakikada 300'den fazla..
    13. Trump'tan yeni Cemal Kaşıkçı açıklaması!
    14. Kalp büyümesi hakkında bilmeniz..
    15. Denizli'de ağaca asılı halde ölmek..
    16. İzmir'den kan donduran korkunç kaza!..
    17. 10 bin 860 paket kaçak sigara ele..
    18. Kayseri'de korkunç kaza: 4 ölü, 1 yaralı
    19. Sınırda büyük hareketlilik! "Kısa..
    20. Lionel Messi'den örnek davranış! 400..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı