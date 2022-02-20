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Gündem Türkiye ile Kongo arasında hangi anlaşmalar yapıldı 20 Şubat 2022:
Gündem

Türkiye ile Kongo arasında hangi anlaşmalar yapıldı 20 Şubat 2022:

Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki anlaşmalar neler? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti. Ziyaret sırasında iki ülke arasında yedi anlaşma yapıldı. Peki, Türkiye Kongo arasında hangi anlaşmalar var güncel

Yeniakit Publisher
2022-02-20 22:37:00 -
Türkiye ile Kongo arasında hangi anlaşmalar yapıldı 20 Şubat 2022:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20-23 Şubat'ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal ve Gine Bissau'yu ziyaret edecek. Ziyaretler kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti Kongo Demokratik Cumhuriyeti7ne ulaştı. Peki, iki ülke arasında hangi anlaşmalar yapıldı?

Türkiye ile Kongo arasında hangi anlaşmalar yapıldı 20 Şubat 2022:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan ve Tshisekedi'nin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa yaptıkları görüşme ve heyetlerin bir araya gelmesinin ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tshisekedi'nin huzurunda, iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı.

Bu kapsamda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nakdi Yardım Uygulama Protokolü, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması, Kinşasa Finans Merkezi İnşaatına İlişkin Mutabakat Zaptı, Altyapı ve Kongo Nehri ile Kolları Üzerinde Nehir Ulaşımı Zaptı, 1083 Kilometre Uzunluğunda Otoyol İnşaatı Mutabakat Zaptı ve Demiryolu Hattı İnşaatına İlişkin Mutabakat Zaptı" imza altına alındı.

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