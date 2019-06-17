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Türkiye ile İtalya'nın yüzme federasyonları protokol imzalayacak

17 Haziran 2019 Pazartesi 13:00
Türkiye ile İtalya'nın yüzme federasyonları protokol imzalayacak

ANKARA (AA) - Türkiye Yüzme Federasyonu ile İtalyan federasyonu arasında dostluk ve iş birliği protokolü imzalanacak.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Federasyon Başkanı Erkan Yalçın ile İtalyan mevkidaşı Paolo Barelli, dostluk ve iş birliği protokolüne imza atacak.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda bulunan İtalya Yüzme Federasyonu ofisinde gerçekleşecek imza töreni, 19 Haziran 2019 Çarşamba günü yapılacak.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 13:00
  1. Erkan Yalçın
  2. İtalya
  3. Türkiye Yüzme Federasyonu
  4. yüzme

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