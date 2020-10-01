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Ekonomi "Türkiye için avantaj olabilir" diyerek açıkladı... Büyük fırsat kapıda
Ekonomi

"Türkiye için avantaj olabilir" diyerek açıkladı... Büyük fırsat kapıda

EBRD Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, "Salgının Türkiye ekonomisi için sunduğu bazı fırsatlar da olabilir. Ticaretin yön değiştirmesi Türkiye için ciddi avantaj olabilir" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 13:24:00 -
"Türkiye için avantaj olabilir" diyerek açıkladı... Büyük fırsat kapıda

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, tüm ekonomiler gibi Türk ekonomisinin de koronavirüs salgınından ciddi anlamda etkilendiğini ifade etti. Kelly, bu yıl Türk ekonomisinin yüzde 3,5 daraldıktan sonra 2021 yılında yüzde 5 seviyesinde büyüme göstermesini beklediklerini söyledi.

Türkiye'ye ilişkin son ekonomik göstergeleri değerlendiren Kelly, son öncü verilerin ekonomide iyileşmenin başladığına işaret ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Tahminlerimiz, bu yılın ikinci yarısında bu zamana kadar verilerde gördüğümüz artışın devam etmesini içeriyor. Türkiye, tüketimin itici gücüne sahip olan bir ekonomi ve çabuk toparlanma eğilimi var. Bu yüzden de 2021 yılı için güçlü bir büyüme tahminimiz var."

Kelly ayrıca salgında olası bir ikinci dalga nedeniyle önümüzdeki dönemde sosyal mesafe tedbirlerinin yeniden artırılmasının ekonomik toparlanmayı sekteye uğratabileceği uyarısında bulundu.

Türkiye'nin çeşitli zorluklarla karşılaşabileceğini aktaran Kelly, bunun yanında koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisi için bazı fırsatlar da sunabileceğini belirtti.

Firmaların tedarik zincirlerini kısaltmak istemesi nedeniyle ticaretin yön değiştirebileceğini aktaran Kelly, "Ticaretin yön değiştirmesi Türkiye için ciddi avantaj olabilir. Türkiye'nin coğrafi konumu, esnek imalat temeli, ticaretin merkeze yakınlaştırılması için fırsat sunabilir. Özellikle Avrupa Birliği ile yapılan ticaret açısından" ifadelerini kullandı.

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