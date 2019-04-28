Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Şampiyonanın Fethiye'de düzenlenen 2. ayak yarışları sona erdi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları tamamlandı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Fethiye Belediyesi ve Fethiye Orman Spor Kulübü tarafından Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta düzenlenen şampiyonada, sporcular kros, ekstrem ve enduro testten oluşan parkurda mücadele etti. Farklı illerden 123 sporcunun katıldığı etkinlikte, bazı sporcular zor anlar yaşadı. TMF Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun ikinci ayak yarışlarının küçük kazalar dışında sorunsuz tamamlandığını söyledi. Şampiyonanın 3 test etaplı ve orta zorluk derecesinde olduğunu vurgulayan Özdemir, izleyicilerin ilgisinden memnun olduklarını kaydetti. Şampiyonada dereceye girenlere düzenlenen törenle kupaları verildi. 2. ayak yarışlarında kategorilere göre dereceye giren sporcular şunlar:

Enduro sınıfı:

E1: 1. Sinan Memnun, 2. İbrahim Ercan Sungur, 3. Erkan Özcan E2: 1. Eren Mert Kocaman, 2. Çağrı Aslan, 3. Murat Kökçü E3: 1. Emre Coşar, 2. Bayram Uysal, 3. Cemil Yurt EB: 1. Hasan Tosun, 2. Mazhar Barış Tok, 3. Şaban Özdemir EC: 1. İbrahim Taş, 2. Şüayip Demirkıran, 3. İbrahim Duraman EG: 1. Muhammet Çetin, 2. Mehmet Sağdıç, 3. Efe Çetin EV: 1. Nazmi Malkoç, 2 Necmi Kozlu, 3. Bilal Kuşkonmaz Enduro GP: 1. Sinan Memnun, 2. Emre Coşar, 3. Bayram Uysal ATV sınıfı:

S1: 1. Haktan Özkul, 2. Hüseyin Can Şimşek, 3. Erkan Uzlaş S1: 1. Ahmet Özgül, 2. Sona Singh, 3. Mustafa Taşkın S3: 1. Hasan Dağdelen, 2. Zeki Emin Demir ATV GP: 1. Ahmet Özgül, 2. Sona Singh, 3. Haktan Özkul

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.