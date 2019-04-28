0553 313 94 23

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası

Şampiyonanın Fethiye'de düzenlenen 2. ayak yarışları sona erdi

28 Nisan 2019 Pazar 18:54
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları tamamlandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Fethiye Belediyesi ve Fethiye Orman Spor Kulübü tarafından Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta düzenlenen şampiyonada, sporcular kros, ekstrem ve enduro testten oluşan parkurda mücadele etti.

Farklı illerden 123 sporcunun katıldığı etkinlikte, bazı sporcular zor anlar yaşadı.

TMF Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun ikinci ayak yarışlarının küçük kazalar dışında sorunsuz tamamlandığını söyledi.

Şampiyonanın 3 test etaplı ve orta zorluk derecesinde olduğunu vurgulayan Özdemir, izleyicilerin ilgisinden memnun olduklarını kaydetti.

Şampiyonada dereceye girenlere düzenlenen törenle kupaları verildi.

2. ayak yarışlarında kategorilere göre dereceye giren sporcular şunlar:


Enduro sınıfı:


E1: 1. Sinan Memnun, 2. İbrahim Ercan Sungur, 3. Erkan Özcan

E2: 1. Eren Mert Kocaman, 2. Çağrı Aslan, 3. Murat Kökçü

E3: 1. Emre Coşar, 2. Bayram Uysal, 3. Cemil Yurt

EB: 1. Hasan Tosun, 2. Mazhar Barış Tok, 3. Şaban Özdemir

EC: 1. İbrahim Taş, 2. Şüayip Demirkıran, 3. İbrahim Duraman

EG: 1. Muhammet Çetin, 2. Mehmet Sağdıç, 3. Efe Çetin

EV: 1. Nazmi Malkoç, 2 Necmi Kozlu, 3. Bilal Kuşkonmaz

Enduro GP: 1. Sinan Memnun, 2. Emre Coşar, 3. Bayram Uysal

ATV sınıfı:


S1: 1. Haktan Özkul, 2. Hüseyin Can Şimşek, 3. Erkan Uzlaş

S1: 1. Ahmet Özgül, 2. Sona Singh, 3. Mustafa Taşkın

S3: 1. Hasan Dağdelen, 2. Zeki Emin Demir

ATV GP: 1. Ahmet Özgül, 2. Sona Singh, 3. Haktan Özkul

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 18:54
  1. Enduro
  2. Fethiye
  3. Muğla
  4. şampiyona
  5. Türkiye Motosiklet Federasyonu
  6. yarış

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray kafilesi Konya'da
    1. Galatasaray kafilesi Konya'da
    2. Japonya’nın müstakbel kraliçesi yaşam..
    3. Sağırlar Süper Ligi şampiyonu belli..
    4. TEB BNP Paribas İstanbul Cup..
    5. AK Partili isim açıkladı! Erdoğan,..
    6. Bakkal: “Kesinlikle umutsuz değilim”
    7. Fatih’te korkutan çatı yangını
    8. Kırşehir Belediyespor, TFF 2. Lig'e..
    9. Kömürsporlu taraftar çocuk istismarına..
    10. Ahmet Taşyürek: “Osmanlıspor gibi..
    11. Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı
    12. Başkan Murat Sancak, galibiyeti..
    13. Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası
    14. Galatasaray, Konya’ya geldi
    15. Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 7..
    16. İzmir Kış Trofesi 4. Ayak Yarışları..
    17. Türkiye Off-Road Şampiyonası
    18. Maçın ardından
    19. İzmir korkutan deprem! Çevre..
    20. Hikmet Karaman: “Beraberlik son..
    21. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    22. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ekmeğe..
    23. Eskişehir'deki zincirleme trafik kazası
    24. Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 0 -..
    25. Erdoğan’dan, Başkan Altay’a en yüksek..
    26. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    27. Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 4 -..
    28. İzmir’de deprem
    29. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    30. "Yemekten sonra çay tüketilecekse..
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler: Onu terörist olarak görmüyorum
    CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler: Onu terörist olarak görmüyorum
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!