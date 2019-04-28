Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası
Şampiyonanın Fethiye'de düzenlenen 2. ayak yarışları sona erdi28 Nisan 2019 Pazar 18:54
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları tamamlandı.
Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Fethiye Belediyesi ve Fethiye Orman Spor Kulübü tarafından Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta düzenlenen şampiyonada, sporcular kros, ekstrem ve enduro testten oluşan parkurda mücadele etti.
Farklı illerden 123 sporcunun katıldığı etkinlikte, bazı sporcular zor anlar yaşadı.
TMF Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun ikinci ayak yarışlarının küçük kazalar dışında sorunsuz tamamlandığını söyledi.
Şampiyonanın 3 test etaplı ve orta zorluk derecesinde olduğunu vurgulayan Özdemir, izleyicilerin ilgisinden memnun olduklarını kaydetti.
Şampiyonada dereceye girenlere düzenlenen törenle kupaları verildi.
2. ayak yarışlarında kategorilere göre dereceye giren sporcular şunlar:
Enduro sınıfı:
E1: 1. Sinan Memnun, 2. İbrahim Ercan Sungur, 3. Erkan Özcan
E2: 1. Eren Mert Kocaman, 2. Çağrı Aslan, 3. Murat Kökçü
E3: 1. Emre Coşar, 2. Bayram Uysal, 3. Cemil Yurt
EB: 1. Hasan Tosun, 2. Mazhar Barış Tok, 3. Şaban Özdemir
EC: 1. İbrahim Taş, 2. Şüayip Demirkıran, 3. İbrahim Duraman
EG: 1. Muhammet Çetin, 2. Mehmet Sağdıç, 3. Efe Çetin
EV: 1. Nazmi Malkoç, 2 Necmi Kozlu, 3. Bilal Kuşkonmaz
Enduro GP: 1. Sinan Memnun, 2. Emre Coşar, 3. Bayram Uysal
ATV sınıfı:
S1: 1. Haktan Özkul, 2. Hüseyin Can Şimşek, 3. Erkan Uzlaş
S1: 1. Ahmet Özgül, 2. Sona Singh, 3. Mustafa Taşkın
S3: 1. Hasan Dağdelen, 2. Zeki Emin Demir
ATV GP: 1. Ahmet Özgül, 2. Sona Singh, 3. Haktan Özkul
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