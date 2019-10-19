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Türkiye dik durdu Haçlı diz çöktü!

Başkomutan Erdoğan önderliğindeki Türkiye, kendisini dünyanın jandarması sanan küstah ABD’ye ve Barış Pınarı Harekatı’na karşı çıkan Haçlı dünyasına Osmanlı tokadını yapıştırdı. Sürecin bizim lehimize gelişmesiyle Batılı azgınlar paniklerken, uzmanlar tarihi bir zafer kazandığımızı söyledi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 09:18
Türkiye dik durdu Haçlı diz çöktü!

Barış Pınarı Operasyonu sonrası panikleyen ABD, Türkiye ne dediyse kabul etmek zorunda kaldı. Sahadaki gücünü masaya da yansıtan Türkiye, sadece ABD’ye değil bütün dünyaya karşı diplomatik bir zafer elde etti. Ülkemiz bu başarıyla birlikte hem bölgesel hem de küresel bir güç olduğunu bütün kainata duyurdu. Amerikan muhalefeti ve basını Trump hükümetini yerden yere vururken, Erdoğan’ın istediği her şeyi aldığı yorumunu yaptı. FETÖ, DEAŞ, PKK, PYD/YPG terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veren Türkiye, aynı kararlı tutumunu her ne pahasına olursa olsun sergileyeceğini dosta düşmana gösterdi. Siyaset bilimciler ve stratejistler, varılan mutabakatı Akit’e değerlendirdi.

Türkiye, şartlarını kabul ettirdi

Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Siyaset Bilimci Dr. Gökmen Kantar, “Türkiye’nin, ‘bir ayda girilemez’ denilen yerlere 6 günde girmesi hesapları alt üst etti. Cumhur İttifakı’nın bütünlüğünün koruması, operasyon noktasında milli birliğin sağlanması ve Erdoğan’ın dış politikadaki tecrübesi bu başarıyı getirdi. Türkiye bu zaferiyle birlikte, terör örgütleriyle müşterek hareket eden bütün devletlerin kaybedeceğini de bütün dünyaya gösterdi” dedi. Tüm dünyaya ders verdiğimizi kaydeden Kantar, şunları dile getirdi: “Türkiye, terör örgütüyle pazarlık içine girilmeyeceğini hem ABD’ye hem bütün dünyaya gösterdi. Ülkemizin kararlı tutumu, ABD’yi köşeye sıkıştırdı ve her istediğimizi verdi. Türkiye’nin geri adım attığını iddia edenler, ‘barış pınarlarından kan akıyor’ diyenlerdir. Bu başarıdan üzülenler, istikrarsız Türkiye üzerine plan yapıp siyasi ikbal peşinde koşanlar ve IMF ile gizli gizli görüşenlerdir.

Ülkemize rağmen adım atılamaz

Stratejist Murat Akan da, “Türkiye, silah zoruyla yapacağı şeyleri silahsız yapma imkanına kavuştu. Türkiye bütün tezlerini ve beklentilerini kabul ettirdi. Ülkemizin eli her anlamda güçlenirken, Rusya, İran ve Avrupa’ya da mesaj verilmiş oldu. Tüm dünya gördü ki hiç kimse Türkiye’ye rağmen adım atamaz” dedi.

Türkiye’nin bütün beklentilerinin gerçekleştiğini vurgulayan Akan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye geri adım atmış değil. Bilakis ABD’ye verilen bir süre var. Türkiye sözünü dinlettiren bir ülke oldu. Türkiye’nin eli her anlamda güçlendi. Bundan sonra Suriye konusu Türkiyesiz çözülemez. Hem Rusya’ya hem İran’a hem de Avrupa’ya karşı eli güçlendi. ABD gibi bir ülkeye bütün tezlerini kabul ettirdi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 09:18
  1. Barış Pınarı Operasyonu
  2. ABD
  3. FETÖ
  4. DEAŞ
  5. PKK
  6. PYD/YPG
  7. Akit
  8. Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Siyaset Bilimci Dr. Gökmen Kantar
  9. IMF
  10. Stratejist Murat Akan
  11. Rusya
  12. İran
  13. Avrupa

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