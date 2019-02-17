



MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası, sona erdi.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Beşkaza Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde büyükler kata ve kumite müsabakaları yapıldı. 41 ilden yaklaşık 500 sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde sporcular derece yapabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Karate Federasyonu Genel Sekreteri Ali Bıldırcın, şampiyonanın, federasyonun yurt içindeki en büyük faaliyeti olduğunu söyledi.

Dereceye giren sporcularla milli takımın oluşturulacağını ifade eden Bıldırcın, "Asıl hedefimiz 2020 Olimpiyatları'na iyi bir şekilde hazırlanmak. Olimpiyatlardan ülkemize madalyalarla dönmek istiyoruz. Bu şampiyonayla da oraya gidecek sporcuların altyapısını oluşturuyoruz." dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ise şampiyonanın centilmence ve kıyasıya mücadeleyle tamamlandığını dile getirdi.

Gençlerin sporla uğraşması ve kötü alışkanlıklardan uzak durmasının, Gençlik ve Spor Bakanlığının en temel unsuru olduğunu belirten İlman, "Bu gibi aktivitelere büyük önem veriyoruz. Sporcularımızın mücadelesi izlemeye değerdi. Uluslararası arenada sporcularımızın başarılı olmasını temenni ediyorum. Bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı dinleteceklerine inanıyorum." diye konuştu.

Şampiyonada kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:

Büyükler erkek kata: 1. Enes Özdemir, 2. Selahattin Güngel, 3. Gökay İlgezdi

Büyükler kadın kata: 1. Arzu Firdevs Koç, 2. Damla Pelit, 3. Ayça Düzgel

Kadınlar kumite:

50 kilo: 1. Büşra Tosun, 2. Gülsen Demirtürk, 3. Sevil Baş

55 kilo: 1. Asena Pekmezoğlu, 2. Elif Hilal Ayar, 3. Birsu Gaye Özyazmacı

61 kilo: 1. Hilal Nur Punar, 2. Neşe Kıymet Diker, 3. Umut Uyğur

68 kilo: 1. Rabia Şentürk, 2. Kayra Sezgin, 3. Betül Yörük

+68 kilo: 1. Sümeyra Çiçek, 2. Büşra Alkan, 3. Hatice Kübra Çözüm

Erkekler kumite:

60 kilo: 1. Ekrem Altuner Yılmaz, 2. Şükrü Onur Demir, 3. Berkay Bayhan

67 kilo: 1. Ömer Abdurrahim Özer, 2. Yasin Usta, 3. Ali Güney

75 kilo: 1. Enes Bulut, 2. Eren Akkurt, 3. Oğuzhan Kacır

84 kilo: 1. Halil Muhammed Tamyüksel, 2. Kerem Kaya, 3. Samed Gök

+84 kilo: 1. Ömer Faruk Arslan, 2. Bekir Kavak, 3. Mehmet Usda