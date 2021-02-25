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Gündem Türkiye, Avrupa'da en fazla iç hat uçuşu yapılan 2. ülke oldu
Gündem

Türkiye, Avrupa'da en fazla iç hat uçuşu yapılan 2. ülke oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) uçuş trafiği raporunu göre, Türkiye 18-24 Şubat tarihleri arasında Avrupa'da en fazla iç hat uçuşu yapılan 2. ülke oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 19:49:00 -
Türkiye, Avrupa'da en fazla iç hat uçuşu yapılan 2. ülke oldu

Türkiye, 18-24 Şubat tarihleri arasında Avrupa'da en fazla iç hat uçuşu yapılan 2. ülke oldu.

Avrupa'da en fazla uçuş yapılan 2. ülke Türkiye

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) uçuş trafiği raporunu göre, listenin ilk sırasında 687 uçuşla yer alan Fransa'nın ardından Türkiye, iç hatlarda 538 uçuşla Avrupa'da en fazla uçuş yapılan 2. ülke oldu.

Almanya 5. sırada yer aldı

Türkiye'yi 507 uçuşla Norveç takip etti. Listenin 4. sırasında 463 uçuşla İspanya, 5. sırasında ise 395 uçuşla Almanya yer aldı.

Raporda, 2019 yılına göre Fransa ve Norveç'in günlük uçuş sayısının yüzde 34, Türkiye'nin ise yüzde 41 azaldığı kaydedildi.

 

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Yorumlar

Dost acı söylermiş

Valla millet olarak uçuyoz... İş yapan az, millet aç ama neye aç? Millet lükse aç
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